'Ключ к оперативному превосходству': Залужный объяснил, что даст Украине создание Космических войск

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный, завил, что нынешняя война России против Украины стала первым масштабным конфликтом, в котором космические технологии определяют исход боевых действий. Он подчеркнул, что спутниковые системы стали критически важными для обороны, управления войсками и защиты гражданского населения.

Об этом он рассказал в собственной публикации для портала "Милитарный", также проанализировав роль космических технологий в современных войнах. Согласно его оценкам, создание Космических войск до конца 2025 года является ключевым шагом для обеспечения технологической независимости Украины.

По словам Залужного, война с Россией показала, что спутниковая разведка, наблюдение, навигация и системы раннего предупреждения о ракетных пусках стали не просто технологическим инструментом, а основой для сохранения жизни гражданского населения и преимущества на поле боя. Украина смогла оперативно наладить сотрудничество с компаниями Starlink, Maxar, Planet Labs и ICEYE, однако оставалась технологически зависимой от партнеров.

"Как и в случае с созданием армейских корпусов, должен напомнить, что любые изменения, которые происходят во время войны, особенно в военной организации, должны быть не только востребованы, но и главное – своевременные. Такие решения требуют не только ресурсов, но и времени, которого во время войны не хватает", – отметил Залужный.

Потребность в собственных Космических войсках

Бывший главнокомандующий также напомнил, что в 2024 году было ликвидировано Центральное управление космической поддержки Генштаба ВСУ, что фактически уничтожило наработанные возможности в этой сфере. Он отметил, что даже наличие высокоточного оружия, такого как HIMARS, не обеспечивает эффективности без надлежащего обмена разведывательными данными в режиме реального времени.

"Фактически мы работали с ресурсами, которых не имели", – подытожил Залужный, объясняя, что отсутствие собственных космических систем делало Украину зависимой от иностранных источников данных.

Он также обратил внимание на необходимость создания собственной космической инфраструктуры, которая включала бы ракетоносители, орбитальные аппараты, наземные комплексы и нормативную базу.

По его мнению, Украина должна разработать стратегию космической поддержки, которая позволит иметь собственную группировку спутников и систему спутниковой связи.

"Вероятно, сегодня космос должен как можно быстрее стать еще одним доменом где нам нужно достичь ключевых технологических изменений. На земле, в воздухе и на воде мы уже нашли эти решения – не хочу описывать каким образом. Время посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех доменах", – отметил Залужный.

В завершение он отметил:"Космос – это не только технологии, но и ключ к оперативному преимуществу в войне. Эффективное его использование потребует системного подхода – от развития производства до международной кооперации"

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские спутники начали преследовать немецкие и союзнические аппараты. По его словам, это происходит на протяжении последних лет, и ситуация обострилась в 2024–2025 годах. Политик намекнул, что такие действия могут рассматриваться как первые признаки войны в космосе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Дания впервые предоставит Силам обороны Украины спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA). Ожидается, что такая военная помощь укрепит украинскую оборону, расширив доступ к безопасной и стабильной спутниковой связи. Благодаря помощи от Дании, Украина получит доступ к приемным терминалам спутниковой связи.

