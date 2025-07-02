КНДР в ближайшее время отправит еще 30 тыс. военных для усиления России – CNN

Северная Корея планирует утроить количество своих войск, которые воюют на стороне России против Украины. В ближайшие месяцы Пхеньян может направить в Курскую область еще от 25 до 30 тыс. своих военных в придачу к 11 тысячам, отправленным ранее.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на данные украинской разведки. В документе с оценкой Киева, с которым ознакомилось издание, говорится, что минобороны России способно обеспечить "необходимым оборудованием, оружием и боеприпасами" с целью "дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения".

Также указано, что "существует большая вероятность" того, что северокорейские войска будут привлечены к боевым действиям на оккупированной территории Украины "для усиления российского контингента, в частности во время широкомасштабных наступательных операций".

Подготовка к перевозкам личного состава

В оценке также отмечается, что есть признаки переоборудования военных самолетов РФ для перевозки личного состава, что отражает масштабную задачу по перемещению десятков тысяч иностранных военных через Сибирь, которая граничит с КНДР на крайнем юго-западе.

Возможные подготовительные работы к новому развертыванию, включая прибытие корабля, связанного с прошлогодними развертываниями, в порт в России, и грузового самолета в северокорейский аэропорт Сунан, были замечены на спутниковых снимках, полученных CNN.

В октябре 2024 года, перед отправкой в РФ, военным КНДР вручили снаряжение для передовой на военной базе Сергеевка в Приморском крае.

Через месяц к порту Дунай вблизи Находки, в 95 км к юго-западу, пришвартовался российский корабль класса "Ропуча", который, по словам аналитиков, мог перевозить до 400 военнослужащих.

Согласно спутниковым снимкам, предоставленным CNN Центром открытого кода – британской некоммерческой организацией, связанной с обороной и безопасностью, специализирующейся на разведке из открытых источников, 18 мая снова пришвартовался тот же корабль "Ропуча", перевозивший войска.

Схема полетов также свидетельствует о том, что может происходить дополнительное перемещение войск. Центр открытого кода предоставил CNN спутниковые снимки из аэропорта Сунан в Северной Корее от 4 июня, на которых грузовые самолеты, предположительно Ил-76, движутся по взлетно-посадочной полосе.

Тот же тип самолетов использовался для перевозок войск КНДР в конце 2024 года.

Хотя фото не показывают, для чего используются корабль и самолеты, перемещения могут свидетельствовать о схеме, соответствующей той, что аналитики наблюдали в прошлом году.

"На спутниковых снимках видно прибытие российского бронетранспортера к Дунаю в мае и активность в аэропорту Сунан в мае и июне", – сказал Джо Бирн, старший аналитик Центра открытого кода.

Это, по его словам, вероятно, указывает на то, что маршруты, которые ранее использовались для перемещения северокорейцев, являются активными и могут быть использованы "для любого масштабного перемещения личного состава в будущем".

Развертывание может происходить поэтапно

Украинская оценка о переброске 30 тыс. корейских военных звучит "завышенно... но они точно могут назвать такую цифру", сказала Дженни Таун, старший научный сотрудник и директор Корейской программы в Центре Стимсона.

"Это не будут элитные солдаты. Ким Чен Ын сказал, что он полностью за это, поэтому все зависит от того, чего просит Россия", – добавила она.

По словам Таун, число от 10 до 20 тыс. "звучат более реалистично" и КНДР может разворачивать войска поэтапно.

"Говорят, что российские генералы уже находятся в Северной Корее и обучают там войска", – сказала эксперт.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что Северная Корея начала отбор персонала для развертывания за рубежом, которое может состояться уже в июле или августе.

Законодатель Ли Сон Квен отметил публичное заявление России об отправке еще 6 тыс. северокорейских саперов и военных строителей. Пока неизвестно, разделяет ли NIS оценку украинской разведки о том, что развертывание корейцев в РФ может достигать 30 тыс. человек.

Ким Чен Ын ищет выгоду от долгов Москвы

Дополнительные войска знаменуют собой значительное развитие событий в войне РФ против Украины и признак того, что глава Северной Кореи удваивает свою поддержку Москвы, пишет CNN.

По данным западных чиновников, около 4 тыс. северокорейских военных погибли или получили ранения во время боев на Курщине, однако сотрудничество Пхеньяна с Москвой с тех пор процветает.

14 мая государственные СМИ Северной Кореи показали, как Ким Чен Ын появился во время инспекции северокорейских спецподразделений.

Это заставило некоторых аналитиков подозревать, что его визит связан с предстоящим развертыванием в РФ.

Украинская разведка также предоставила самую полную на сегодняшний день запись о 82 ударах северокорейскими баллистическими ракетами КН-23 и КН-24.

Одна из них в январе 2024 года стала причиной гибели 11 мирных жителей в Покровске, также РФ интенсивно их применяла в феврале 2025 года.

CNN также получила от чиновника разведки Украины учебные пособия по северокорейской артиллерии, переведенные на русский язык, что свидетельствует как о значительном распространении этого оружия, так и о росте оперативной совместимости между вооруженными силами КНДР и России.

Эти пособия появились одновременно с массовым распространением видео артиллерии КНДР на фронте, а также с июньским отчетом 11 государств-членов ООН, в котором говорится о том, что Пхеньян отправил России не менее 100 баллистических ракет и 9 млн артиллерийских снарядов в 2024 году.

В отчете также повторяются заявления военных Южной Кореи от марта, которые сообщали, что в начале 2025 года в Россию было отправлено еще 3 тыс. северокорейских военных.

Дженни Таун объясняет: Пхеньян видит долгосрочную выгоду от Москвы, оказавшейся в долгах перед ним.

"Чем больше "кровного долга" между ними – тем больше выиграет Северная Корея в долгосрочной перспективе, даже если они идут на жертвы в краткосрочной перспективе", – спрогнозировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля начальник ГУР Кирилл Буданов информировал, что КНДР уже получила от России первые системы ПВО "Панцирь-С1", а также оборудование и технологии для производства ударных дронов. Речь идет об экспорте производственных мощностей.

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