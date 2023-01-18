Когда будет решающая фаза войны в Украине: эксперт озвучил прогноз

Текущая фаза войны в Украине не является решающей. О решающей фазе можно будет говорить по итогам весенней или летней кампании, которую будет проводить украинская армия.

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Сейчас на украинско-российском фронте наблюдается война на истощение. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Стонтенберга о том, что на сегодняшний день происходит решающая фаза войны России против Украины, эксперт отметил: "Конечно, у Столтенберга больше информации, но относительно того, что война вот-вот закончится – я не думаю, что это отвечает действительности. Оснований говорить об этом я лично не вижу".

В этом контексте Жирохов напомнил, что в настоящее время украинская армия не предпринимает наступательных действий. Их можно ожидать лишь через несколько месяцев.

"Пока Украина не ведет наступательных действий. Наступательные действия можно ожидать не раньше весны, а то и летом этого года", – спрогнозировал эксперт.

"Поэтому только по результатам весенней или летней кампании будет понятно, что именно происходит – то ли окончание войны, то ли ее продолжение, то ли переход в другую фазу. Например, война на истощение, что мы видим сейчас", – заметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, американский Институт изучения войны (ISW) озвучил прогноз, согласно которому в течение ближайших шести месяцев страна-террорист Россия попытается вернуть инициативу в войне против Украины. По оценкам Института, несмотря на неудачи на фронте, Россия не изменила целей этой войны.