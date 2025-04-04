Новое наступление россиян.

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Что-то в фейсбуке начались новые дискуссии на тему "будет или не будет новое российское нашествие". И по сути это не логические конструктивные диалоги, а снова шатание между стадиями "я хочу верить в лучшие варианты".

Далее текст на языке оригинала.

Висновки, що все затихне такі:

1) Інтенсивність боїв спадає.

2) Великі втрати особового складу.

3) Великі втрати техніки.

Але є завжди але.

Рекрутінг та мобілізація в ВС РФ не зупиняється. І наступні бригади готують на полігонах на літній наступ вже зараз. І техніку теж.

Техніка вже не стане рушійною силою, бо ВС РФ опанували тиск штурмовими групами без техніки або на легкій техніці та мотоциклах. І в умовах дронової війни, саме маневрена швидка техніка має більше шансів доставити особовий склад з точки А в точку Б, ніж броньована чи легкоброньована. І росіяни вже вибудували систему, як би з них не сміялись.

А мінування в достатній кількості ми досі не опанували.

Через місяць посадки закриє зелень, і скриє особовий склад від дронів. Якщо ви думаєте що зараз поставлена задача по військам випалювати посадки коли стане тепла погода, щоб випалити їх поки вони без листя, і були закуплені/розроблені необхідні засоби- ну ви помиляєтесь. "Дракони" ж працювали- і зараз будуть. Мабуть. Тільки "дракони" працювали восени, там інша деревина була по вологості.

Системного переформатування підрозділів під літню роботу теж немає, хоча в різні періоди ефективність переросподіляється по різним дронам, а це означає що знову ми будемо доганяти ситуацію, коли нас вʼєпуть. Тому коли штурмові групи підуть по посадках закритих листями- нам буде дуже складно їх зупинити. А літня погода зменшить кількість санітарних втрат.

Зброя від США потроху закінчується. І задача РФ нас вимотати до стану зими, коли нам Трамп заблокував допомогу і в нас посипалась Донобласть. Все виглядає на то, що вони хочуть це повторити, щоб мати козир на перемовинах. І затягують режим припинення вогню.

Тому літній наступ буде. Було б непогано щоб до нього ще і адекватно підготувалися, розробивши стратегію на цей період.

Але є сумніви що в нас на це верхи здатні. Тому будемо знов імпровізувати влітку, щоб не впасти.

Якось так.