Когда-то здесь бурлила жизнь: в сети показали, как сегодня выглядит уничтоженная россиянами Марьинка. Фото

В сети показали спутниковые снимки населенного пункта Марьинка, Донецкая область. На кадрах видно, что в городе не осталось ни одного целого дома – все разрушено российскими оккупантами.

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Фотографии разбитой Марьинки распространились в сети. Российские захватчики полностью уничтожили город (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Если рассмотреть фотографии, то становится видно, что в городе практически не осталось нетронутого снарядами места. Населенный пункт полностью уничтожен.

Марьинка – город, который граничит с Донецком. В последнее время населенный пункт подвергался мощным артиллерийским и авиаударам. В результате постоянных обстрелом от города практически ничего не осталось, но линия фронта, которая была отстроена с 2014 года в районе Марьинки, удерживает российские войска от выдвижения со стороны Донецка дальше на запад в сторону Курахового.

Город вместе с Авдеевкой и Бахмутом входит в число самых "горячих" точек на фронте. Здесь ВСУ ежедневно отражают многочисленные штурмы российских окупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад российское командование отвело от Марьинки в Донецкой области две российские десантные части, требующие восстановления. Вместо них на направление бросили так называемые "штурмовые подразделения Z".