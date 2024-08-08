Когда ТЦК начнут штрафовать военнообязанных за необновление данных: нардеп озвучил дату

ТЦК и СП могут начать отправлять штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные, чем нарушили законодательство, уже в конце сентября. Сделать это нужно было до 16 июля, согласно новому закону о мобилизации.

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Об этом в эфире канала Эспрессо в среду, 7 августа, сказал народный депутат Александр Федиенко. Парламентарий уточнил, что штрафы будут поступать тем, кто не обновил данные, после того, как ТЦК проверят реестр "Оберег".

"Сейчас никто штрафы не будет отправлять домой. Штрафы начнут поступать в конце сентября. В частности, речь идет о штрафах, которые будут поступать военнообязанным после того, как ТЦК проверят соответствующую базу "Оберіг", – сказал нардеп.

Он напомнил, что Украина находится в состоянии войны, и в законе четко указано, что в течение двух месяцев после вступления закона в силу нужно было обратиться в ТЦК.

Также Федиенко отметил, что штафы уже накладываются на тех, кто сейчас приходит в центр комплектования.

"Другое дело, когда гражданин приходил в ТЦК и стоял на учете, обновил свои данные, но, к сожалению, не имел при себе оригинала военно-учетного документа. Если ТЦК выписывает ему штраф, то следует напомнить, что документ из приложения "Резерв+ приравнивается к бумажному документу и на него можно ссылаться, как на оригинал документа", – добавил он.

Отметим, что военнообязанным за необновленные данные грозят строгие штрафы – от 17 000 до 25 500 грн (вместо 510-850 грн, как это было раньше). При этом украинцы могут самостоятельно проверить, наложен ли на них штраф через специальную систему Минюста.

Как сообщал OBOZ.UA, суды отменили 88% штрафов, наложенных ТЦК за нарушение правил военного учета, чаще всего из-за нарушения процедуры или недоказанности правонарушения.

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