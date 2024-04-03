'Когда же это кончится?' Российский пропагандист после поездки на фронт заговорил о 'страшной цене' войны РФ против Украины. Видео

За авантюру Кремля, развязавшего полномасштабную, ничем не спровоцированную агрессию против Украины, Россия платит большую цену. Потери в живой силе зашкаливают, при этом оккупанты не понимают, за что они воюют на чужой земле и гибнут там.

В то же время, в оккупационных российских войсках зреет ненависть к российскому генералитету. Такую хмурую картинку после поездки на фронт нарисовал для своих подписчиков российский пропагандист-"военкор" Максим Калашников.

По его словам, реальная ситуация на фронте резко контрастирует с мантрой минобороны РФ про "потерь нет".

"Здесь, на передовой, особенно остро чувствуешь цену всех этих хитрых планов. Страшную цену. Вижу я там, конечно же, и усталость войск. Ребята очень устали. Я понимаю, я среди добровольцев. А, наверное, среди мобилизованных, кто по повестке пошел, по принуждению, кто оказался оторванным от семьи своей, от жен и детей больше чем на год – там усталость, видимо, еще сильнее, друзья мои", – рассказал пропагандист.

При этом, утверждает он, мало кто из оккупантов имеет представление о том, зачем им гибнуть на чужой земле. Никакой мотивации умирать во имя ничего у них нет.

"Сквозит в их разговорах: "Да когда ж это кончится? Что говорят там, в Кремле, по этому поводу?", – сказал Калашников.

Отдельно он остановился на отношении рядового состава к российским "полководцам".

"Я выражусь крайне аккуратно... неоднозначное отношение к генералитету. Я понимаю, что, на самом деле, чистка его – это условие победы в этой войне. С неадекватами нужно бороться, ребята... Знаете, с какой ненавистью говорят о тех идиотах, которые строят войска, устраивают построение в пределах действия вражеских дронов и "Хаймарсов"? У-у-у-у... Я не буду передавать этих всех слов", – заявил он.

Да и сам пропагандист, похоже, осознает, что "идущая по плану СВО" уперлась в непробиваемый тупик. И любой выход из нее однозначно будет лучше, чем непрекращающаяся бойня, устроенная Москвой.

"Все, предел уже видно. У красной черты все находится. И нужно искать выход из этого позиционного болотного тупика. Он просто-напросто засасывает, ребята.... Это действительно так", – сказал пропагандист.

Напомним, ранее пропагандист Соловьев рассказал россиянам о "перспективах". По его словам, Россия "сможет победить" Украину в течение нескольких лет. Но и после этого российскому населению расслабляться не стоит: Соловьев посоветовал россиянам "готовиться к новой войне", которая, по его мнению, неизбежна.

А до того один из главных глашатаев государства, объявившего себя главным "борцом с нацизмом" на планете, призвал снести Харьков "поквартально", предложив горожанам 48 часов, чтобы оттуда уехать. Также Соловьев с пеной у рта вопрошал, почему до сих пор стоит "нацистский город" Киев.