Кого могут объявить в розыск после 16 июля: подробное разъяснение

Вторник, 16 июля, в Украине – последний день, когда военнообязанные, согласно новому закону о мобилизации, должны обновить свои данные. Нарушителей военного учета могут объявлять в розыск.

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Как говорят в Минобороны, соответствующий статус граждане сразу смогут видеть в приложении "Резерв+". Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Кого будут объявлять в розыск после 16 июля

Военнообязанные, которые после 16 июля будут игнорировать отправленные по почте повестки, будут считаться повесткой вручены, а в дальнейшем таких граждан могут объявлять в розыск.

В частности, как указала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу "єПитання", до этого срока военнообязанные получали повестки лично под подпись.

Чиновницу спросили, действительно ли теперь повестки будут рассылать в те адреса, которые есть в распоряжении ТЦК, а гражданина будут считать уведомленным.

"Дальше, если человек игнорирует определенное время повестки, он будет передаваться в розыск", – подтвердила Черногоренко.

Замминистра добавила, что соответствующий статус сразу сможет появиться в "Резерв+".

По словам Черногоренко, даже если военнообязанный не расписывается в повестках, полученных от ТЦК или "Укрпочтой", она будет считаться врученой – по аналогии с процессом приглашения в суд.

"Действительно, данные людей будут передавать в розыск, если они игнорируют приглашение и правила военного учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого исполнения", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, штрафы за нарушение военного учета начинают выписывать штрафы уже с 16 июля. Их размеры – от 17000 до 25500 грн.

Напомним также, водителей будут штрафовать на 17 тыс. грн за невыполнение законных требований сотрудников военной полиции. Проект нового закона предусматривает новые санкции за непредоставление информации или невыполнение требований и арест сроком до десяти суток.

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