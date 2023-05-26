Кого не смогут мобилизовать летом 2023 года, несмотря на военное положение: разъяснение
Украинский закон определяет процедуры и требования по мобилизации военнообязанных лиц. В нем прописан полный перечень категорий граждан, освобождаемых от призыва.
Украинское законодательство предусматривает проведение мобилизации в четыре этапа, но оно также определяет группы граждан, не подлежащих мобилизации. Детальнее о том, каких военнообязанных не берут на службу, рассказывает Obozrevatel.
Следовательно, согласно действующему законодательству, перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации в Украине, включает:
- Забронированные особы.
- Лица с инвалидностью.
- Временно непригодны к службе с учетом состояния здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии, действующей в течение шести месяцев).
- Женщины и мужчины, имеющие трех или более детей младше 18 лет.
- Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
- Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Женщины и мужчины, воспитывающие больного ребенка с различными медицинскими состояниями, такими как поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, психические расстройства, сахарный диабет I типа и другие.
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, обеспечивающие заботу о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
- Военнообязанные, ухаживающие за больной женой, мужем, ребенком или родителями, а также те, у которых жена или муж являются лицом с инвалидностью или родители имеют инвалидность I или II группы.
- Попечители лиц с инвалидностью.
- Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а один из супругов уже проходит военную службу.
- Сотрудники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, службы специальной связи, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Строительной энергетической и строительной инспекции, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, Государственную исполнительную службу и Управление государственной охраны.
Отметим, что вышеуказанные категории могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.
Кроме того, также не могут призвать на службу :
- Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, а также женщины и мужчины, у которых есть несовершеннолетний ребенок и муж (жена), проходящий военную службу, не могут быть призваны.
- Лица, получающие профессиональное высшее или высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, также не подлежат призыву.
- Некоторые категории государственных служащих, не подлежащих призыву. Включая депутатов Верховной Рады Украины, работников правоохранительных структур, поскольку они уже привлечены к обороне страны, а также работники антикоррупционных органов.
Ранее сообщалось, сколько еще продлится мобилизация в Украине и кто имеет право на "бронь" во время военного положения. Так, мобилизацию в Украине продолжили в пятый раз с начала масштабного российского вторжения. 2 мая ее продлили еще на 90 суток – с 20 мая по 18 августа 2023 года.
Напомним, что в Украине собираются наказывать мужчин, незаконно уехавших за границу во время войны. Специалисты изучают международный опыт относительно того, как "вести себя с гражданами", нарушившими закон хотя бы раз.
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