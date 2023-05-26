Кого не смогут мобилизовать летом 2023 года, несмотря на военное положение: разъяснение

Украинский закон определяет процедуры и требования по мобилизации военнообязанных лиц. В нем прописан полный перечень категорий граждан, освобождаемых от призыва.

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Украинское законодательство предусматривает проведение мобилизации в четыре этапа, но оно также определяет группы граждан, не подлежащих мобилизации. Детальнее о том, каких военнообязанных не берут на службу, рассказывает Obozrevatel.

Следовательно, согласно действующему законодательству, перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации в Украине, включает:

Забронированные особы.

Лица с инвалидностью.

Временно непригодны к службе с учетом состояния здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии, действующей в течение шести месяцев).

Женщины и мужчины, имеющие трех или более детей младше 18 лет.

Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины, воспитывающие больного ребенка с различными медицинскими состояниями, такими как поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, психические расстройства, сахарный диабет I типа и другие.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, обеспечивающие заботу о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Военнообязанные, ухаживающие за больной женой, мужем, ребенком или родителями, а также те, у которых жена или муж являются лицом с инвалидностью или родители имеют инвалидность I или II группы.

Попечители лиц с инвалидностью.

Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а один из супругов уже проходит военную службу.

Сотрудники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, службы специальной связи, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Строительной энергетической и строительной инспекции, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, Государственную исполнительную службу и Управление государственной охраны.

Отметим, что вышеуказанные категории могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.

Кроме того, также не могут призвать на службу :

Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, а также женщины и мужчины, у которых есть несовершеннолетний ребенок и муж (жена), проходящий военную службу, не могут быть призваны.

Лица, получающие профессиональное высшее или высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, также не подлежат призыву.

Некоторые категории государственных служащих, не подлежащих призыву. Включая депутатов Верховной Рады Украины, работников правоохранительных структур, поскольку они уже привлечены к обороне страны, а также работники антикоррупционных органов.

Ранее сообщалось, сколько еще продлится мобилизация в Украине и кто имеет право на "бронь" во время военного положения. Так, мобилизацию в Украине продолжили в пятый раз с начала масштабного российского вторжения. 2 мая ее продлили еще на 90 суток – с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Напомним, что в Украине собираются наказывать мужчин, незаконно уехавших за границу во время войны. Специалисты изучают международный опыт относительно того, как "вести себя с гражданами", нарушившими закон хотя бы раз.

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