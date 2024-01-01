Кого не смогут забрать на фронт в случае принятия нового законопроекта о мобилизации: названы все категории

В конце 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает существенные изменения в процессе мобилизации. Документ, в частности, содержит перечень категорий граждан, которые могут получить освобождение от мобилизации.

Видео дня

Чтобы доказать непригодность к военной службе необходимо соблюсти определенные процедуры и предоставить документы в территориальные центры комплектования. OBOZ.UA выяснил, кого не смогут забрать на фронт в случае принятия нового законопроекта о мобилизации.

Согласно проекту закона № 10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от службы, был расширен. Однако следует учитывать, что этот перечень будет действителен в случае принятии законопроекта без изменений.

На сегодняшний день документ предусматривает, что мобилизовать не смогут такие категории украинцев:

– работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями; многодетные родители и родители-одиночки;

– лица с инвалидностью I – II групп, которые согласно выводу военно-врачебной комиссии временно непригодны к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

– мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;

– лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, а также опекуны, попечители, усыновители и приемные родители;

– лица, которые ухаживают за родственником с тяжелыми болезнями или инвалидностью I – II групп, и нуждаются в постоянном уходе;

– мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;

– беременные женщины;

– женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения шестилетнего возраста;

– соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования и получающие уровень образования, превышающий ранее полученный по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

– научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают;

– лица, лишившиеся близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Напомним, новый проект закона о мобилизации содержит перечень запретов и наказаний для уклонистов, а также сокращает перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

Ранее сообщалось, что согласно новому проекту закона, кроме административной и уголовной ответственности, украинец, который избегает военной службы, может столкнуться с материальными ограничениями.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте о мобилизации, который правительство внесло в парламент, есть нормы, противоречащие Конституции Украины. В Офисе омбудсмена этот документ будут тщательно изучать, когда получат его на согласование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!