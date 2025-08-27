Командир оккупантов приказал пытать украинских военнопленных: ГУР перехватило разговор

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор российских военных, в котором командир отдает приказ пытать украинских пленных. Событие произошло во время боевых действий, запись обнародовали 26 августа.

Аудиозапись опубликовала пресс-служба ГУР. На ней слышно, как командир оккупационного подразделения отдает своим подчиненным преступный приказ: "Давай, самому кто им больше всего не нравится – пусть ноготь оторвут".

Украинская разведка отмечает, что за каждое преступление российских военных будет справедливый ответ.

Россия выходит из конвенции о предотвращении пыток

Факт пыток, о котором свидетельствует запись, укладывается в уже известный масштабный перечень военных преступлений, которые совершает Россия против украинских пленных.

Только накануне Москва объявила о выходе из европейской конвенции, прямо запрещающей пытки. Это решение российских властей вызвало резкую реакцию украинских дипломатов и правозащитников.

Как писал OBOZ.UA, 25 августа правительство РФ приняло предложение Путину выйти из Конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного обращения. Документ обязывал государства-участники не только воздерживаться от пыток, но и создавать эффективные механизмы контроля.

В то же время украинский МИД приводит тревожную статистику: около 90% пленных украинских военных подвергаются пыткам в России. Эти данные подтверждают и международные правозащитные организации, которые уже фиксируют показания для будущих судов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!