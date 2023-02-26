Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя ''Махно''. Фото

В боях за Украину на Купянском направлении в Харьковской области погиб 52-летний офицер из Тернополя Сергей Король с позывным "Махно". Герой был ротным 2-й роты 83-го батальона 105-й бригады.

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Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Нaдaл. Трагедия произошла 23 февраля около Купянска. Прощание с воином состоится 27 февраля в городе Тернополь.

Трагическая новость о гибели офицера буквально всколыхнула соцсети. Знакомые и сослуживцы рассказывают, что "Махно" был очень хорошим и простым человеком, душой всего батальона и искренним патриотом.

"На таких командирах держатся наши ВСУ, благодаря которым одерживается наша победа", – написал в Facebook Владимир Бирчак.

"...Недаром называли вас воином света, ибо действительно вели постоянно борьбу с уродами тьмы и вели за собой людей, берегли их, давали надежду, воплощали уверенность и приближали победу, но так распорядилась судьба, что родной край встретит вас на щите..." – написал Александр Нюня.

"Это был отличный человек и один из лучших командиров, воевавших с начала войны", – с грустью отметила Юлия Мамчак.

"Боже, Ты же забираешь лучших! Смилуйся над нами, над Украиной, над матерями, которые теряют сыновей, над детьми, остающимися сиротами. Боже, услышь наши молитвы!", "Невыносимо больно и очень грустно терять таких настоящих и мужественных Героев", "Лучших офицеров чем ты, братик, за всю свою жизнь я не видел. Почивай с богом", "Вечная память тебе Махно, ты был реально крут, горжусь, что знал тебя лично с 14 года. Командуй небесным батальоном, ты это умеешь", – писали комментаторы.

Напомним: 25 февраля в Киеве провели в последний путь командира 1-го батальона полка "Азов" майора Олега Мудрака. Он героически оборонял от российских окупантов Мариуполь. Он пол года провел в российском плену, а также пережил теракт в Еленовке, где находился вместе с другими украинскими защитниками.

Также под Бахмутом Донецкой области 13 февраля погиб боец Максим Светлов. Героя хорошо знали в Мариуполе как создателя артпространства "Арт-хаус" и "Городской Будда". Туда приходили люди, пытавшиеся найти ответы на философские вопросы. Кроме того, Максим был известным волонтером в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в боях за Украину погиб ветеран армии США из Висконсина. 28-летний Эндрю Питерс боролся в составе Международного легиона защиты Украины;

– на Донбассе погиб 24-летний украинский защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Героя родом из Днепропетровщины не стало 20 февраля.

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