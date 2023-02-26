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Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя "Махно". Фото

Марина Погорилко
War
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Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя 'Махно'. Фото

В боях за Украину на Купянском направлении в Харьковской области погиб 52-летний офицер из Тернополя Сергей Король с позывным "Махно". Герой был ротным 2-й роты 83-го батальона 105-й бригады.

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Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Нaдaл. Трагедия произошла 23 февраля около Купянска. Прощание с воином состоится 27 февраля в городе Тернополь.

Трагическая новость о гибели офицера буквально всколыхнула соцсети. Знакомые и сослуживцы рассказывают, что "Махно" был очень хорошим и простым человеком, душой всего батальона и искренним патриотом.

Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя ''Махно''. Фото

"На таких командирах держатся наши ВСУ, благодаря которым одерживается наша победа", – написал в Facebook Владимир Бирчак.

Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя ''Махно''. Фото

"...Недаром называли вас воином света, ибо действительно вели постоянно борьбу с уродами тьмы и вели за собой людей, берегли их, давали надежду, воплощали уверенность и приближали победу, но так распорядилась судьба, что родной край встретит вас на щите..." – написал Александр Нюня.

Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя ''Махно''. Фото

"Это был отличный человек и один из лучших командиров, воевавших с начала войны", – с грустью отметила Юлия Мамчак.

Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя ''Махно''. Фото

"Боже, Ты же забираешь лучших! Смилуйся над нами, над Украиной, над матерями, которые теряют сыновей, над детьми, остающимися сиротами. Боже, услышь наши молитвы!", "Невыносимо больно и очень грустно терять таких настоящих и мужественных Героев", "Лучших офицеров чем ты, братик, за всю свою жизнь я не видел. Почивай с богом", "Вечная память тебе Махно, ты был реально крут, горжусь, что знал тебя лично с 14 года. Командуй небесным батальоном, ты это умеешь", – писали комментаторы.

Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя ''Махно''. Фото
Командир, вызывавший восторг: в боях за Украину отдал жизнь защитник из Тернополя ''Махно''. Фото

Напомним: 25 февраля в Киеве провели в последний путь командира 1-го батальона полка "Азов" майора Олега Мудрака. Он героически оборонял от российских окупантов Мариуполь. Он пол года провел в российском плену, а также пережил теракт в Еленовке, где находился вместе с другими украинскими защитниками.

Также под Бахмутом Донецкой области 13 февраля погиб боец Максим Светлов. Героя хорошо знали в Мариуполе как создателя артпространства "Арт-хаус" и "Городской Будда". Туда приходили люди, пытавшиеся найти ответы на философские вопросы. Кроме того, Максим был известным волонтером в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в боях за Украину погиб ветеран армии США из Висконсина. 28-летний Эндрю Питерс боролся в составе Международного легиона защиты Украины;

– на Донбассе погиб 24-летний украинский защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Героя родом из Днепропетровщины не стало 20 февраля.

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