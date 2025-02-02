Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал красной линией убийство военных в тылу

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый осудил случаи нападений и убийств военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он назвал это "красной линией, которую нельзя пересекать".

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Позицию генерал-майор изложил в соцсетях. В своем обращении он выразил соболезнования родным военного, которого застрелили 1 февраля на Полтавщине.

"Убийства военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения защитниками Украины – это за пределом того, что можно толеровать", – отметил командующий.

В то же время подчеркнул, что подобные случаи не возникают внезапно. В Украине уже неоднократно происходили проявления агрессии и унижения против защитников, но не было острой реакции общества на это.

"Теперь есть прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы рассматриваем, кто что лайкнул", – добавил Драпатый.

По его словам, нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. А единственным противодействием в этой ситуации произвола против военных должна быть молниеносная и жесткая реакция властей.

Ведь, подчеркнул генерал-майор, без справедливого наказания убийц, злоумышленников и предателей может быть еще больше убитых в тылу пбратимов: в других городах, кварталах, на заправках, в супермаркетах, подъездах, на улицах, называемых именами Героев.

По мнению командующего Сухопутными войсками, если общество "переварит" эти нападения, то плохие симптомы станут диагнозом. Он же хочет верить, что в той точке, где мы оказались сейчас, это невозможно. Ведь единственное, что отделяет украинцев от врага – это Силы обороны Украины, ВСУ.

"Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где кончается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш прапор, наш дом. Светлая память погибшему воину. Искренние соболезнования родным, близким и побратимам", – подытожил Михаил Драпатый.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 февраля в Пирятине на Полтавщине неизвестный в балаклаве застрелил военнослужащего районного ТЦК и СП. Убийца скрылся с оружием и одним из мобилизованных, однако оба были задержаны. Погибшему было всего 40 лет, у него осталась жена и дети.

Также 1 февраля в Ривне в здании ТЦК прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали. По предварительным и неофициальным данным, кто-то принес взрывчатку в помещение и активировал ее.

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