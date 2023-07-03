Кому могут аннулировать отсрочку от службы во время мобилизации в июле: перечень оснований

В условиях военного положения некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от мобилизации. В то же время тем, кто ее получил, так же могут ее и аннулировать.

Видео дня

Решение принимается, если военнообязанный больше не имеет оснований для смещения срока взятия его в ряды ВСУ. OBOZREVATEL рассказывает, в каких случаях отсрочку от мобилизации могут отменить.

В соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка от призыва во время всеобщей мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для этого.

В то же время отсрочка может быть аннулирована, если:

– инвалидность призывника не подтверждена комиссией МСЭК;

– непригодность к военной службе в течение шести месяцев не подтверждена ВВК;

– один из трех детей на содержании военнообязанного достиг 18-летнего возраста;

– исчезла необходимость опеки за родственником с инвалидностью I, II группы (супруг, жена, родители);

– исчезла необходимость опеки за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I, II группы;

– уже нет необходимости заботиться о больных мужчине/жене или родителях, что было назначено ранее после заключения МСЭК;

– больше не нужно заботиться о недееспособном лице;

– потерян статус народного депутата;

– человек уволился со службы в учреждении, которое есть в перечне ч. 14 ст. 23 закона;

– военнообязанный закончил обучение в ВУЗах, в аспирантуре, докторантуре или если его уволили с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, где он работал как в основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно педагогических работников;

– истек срок действия бронирования и он не восстановлен;

– предприятием, учреждением, организацией, предоставивших бронирование, завершилось выполнение мобилизационного задания (заказ) или оно было отменено;

– предприятием, учреждением, организацией закончилось производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– предприятие, учреждение, организацию лишили статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органа;

– ликвидирован орган власти или предприятие, учреждение и организация, предоставляющие бронирование;

– военнообязанный уволен из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставивших бронирование.

Напомним: в Украине недавно вступили в силу новые правила вручения повесток – представители ТЦК начали работать с нагрудными камерами. А еще был расширен список подлежащих мобилизации, из-за чего отсрочок от службы может стать меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине повестку законно вручать только лично под подпись военнообязанного. О том, кого могут мобилизовать в июле, читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!