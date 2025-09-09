Конфискация активов РФ, жесткая сила США, гарантии для ОПК Украины: в Лондоне состоялась итоговая дискуссия Форума оборонных инноваций

На полях "Саммита Свободы", что при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI), состоялся Украинский форум оборонных инноваций. Панельная дискуссия "Стратегическая архитектура победы", с участием бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, бывшего Советника президента США по нацбезопасности генерал-лейтенанта Герберта Реймонда МакМастера и вице-президента Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергея Высоцкого подытожила Форум.

Во время этого обсуждения участники предложили серию практических шагов, необходимых для обеспечения устойчивости обороны Украины. Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить финансирование для обороны, в частности замороженные российские активы, а конечной целью должно стать восстановление границ 1991 года.

"Я не могу вспомнить ни одного народа в истории, который бы был покорен авиационными бомбардировками, кроме случаев с применением ядерного оружия. Ответ заключается в том, чтобы дать украинцам возможность отвечать огнем. Посмотрите, что они уже делают с нефтяной и газовой индустрией Путина.Это начинает давать результат", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что передача Украине замороженных российских активов, большинство которых хранятся в Бельгии, является ключевой. Отдельно он высказался о политическом и военном определении победы для Украины.

"Я горячо поддерживаю Украину. Я хочу, чтобы Украина победила. Я верю, что она должна иметь все свои границы 1991 года. И абсолютно неприемлемо любые попытки заключить соглашение, которое передаст часть суверенитета в иллюзорной надежде купить благосклонность Путина. Это абсолютно бессмысленно", – подчеркнул он.

Генерал-лейтенант в отставке Герберт Рэймонд Макмастер, советник по национальной безопасности США в администрации Дональда Трампа в 2017-2018 годах, заявил, что Владимир Путин одержим идеей восстановления "величия России" и пытается подчинить Украину и бывшие страны Варшавского договора. "И он не остановится, пока его не остановят, потому что им руководит эта одержимость", – сказал Макмастер.

Он отметил, что ошибкой Запада была попытка "успокоить" российского лидера.

"Путин не нуждается, чтобы его "успокаивали" или устраняли какие-то якобы угрозы его безопасности. То, что его провоцирует, – это восприятие слабости. И мы постоянно попадали в эту ловушку", – подчеркнул он.

Генерал подчеркнул, что Путина можно сдержать только реальной военной силой, а не санкциями или дипломатией.

"То, что действительно является фундаментальным для сдерживания, – это жесткая сила. Это передовое расположение способных сил США, способных действовать в составе нашего альянса НАТО и показать потенциальному врагу, что он не сможет достичь своих целей силой. Это то, что мы очень наглядно поняли после 2022 года", – отметил Макмастер.

Он добавил, что США и союзники должны увеличивать оборонительные способности, сочетая высокотехнологичные средства с массовым производством вооружений, продемонстрированным в Украине.Вице-президент Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI), народный депутат VIII созыва Сергей Высоцкий заявил, что украинские производители вооружения уже сегодня покрывают значительную часть потребностей фронта и работают с высоким уровнем эффективности.

"Наши аналитики показывают, что более 60% вооружения, которое применяется на фронте – это украинское вооружение. В некоторых натовских систем коэффициент боевой эффективности составляет 15-20%. Украинское оружие, из-за доступности сервиса и надежности имеет 80-90%", – сказал Высоцкий.

Он отметил, что отрасль имеет резервы для роста. "Наши производственные мощности загружены лишь на 20-40% в секторе дронов и примерно на 50% в других направлениях. Мы достигли этого собственными силами, инвестируя в производство, за свой счет", – отметил он.

По его словам, украинская индустрия может обеспечить до 80% вооружения на передовой, если будет создана надлежащая модель финансирования. "Нам нужны средства, чтобы производить то оружие, которое мы уже имеем, и поставлять его украинским силам обороны. Если вы сможете перенаправить часть средств, которые тратите на покупку вашего дорогого вооружения, на украинскую военную индустрию, мы можем делать это в разы дешевле. Это будет проверенное в бою вооружение с полным быстрым сервисом", – подчеркнул Высоцкий.

Также вице-президент NAUDI заявил, что украинская оборонная индустрия должна стать составной частью будущей системы безопасности.

"Я думаю, что нет никакого способа получить реальные гарантии безопасности без включения в украинскую оборонную промышленность. Мы можем обеспечить нашу армию в случае перемирия, можем создать большие запасы вооружения. У нас есть компании, которые способны производить больше единиц техники, чем все Соединенные Штаты Америки. Если сделать промышленность частью этой системы гарантий безопасности, мы сможем сосредоточиться на производстве, получить финансирование и обеспечить армию всем необходимым", – сказал Высоцкий.