'Конфликтных ситуаций не было': в ТЦК отреагировали на рейд после концерта 'Океана Эльзы' в Киеве

В Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки высказались по поводу резонансного рейда возле Дворца спорта 11 октября. В его рамках сотрудники ТЦК и правоохранители задерживали некоторых посетителей состоявшегося в тот день в Киеве концерта "Океана Эльзы".

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В Киевском городском ТЦК заверили, что во время рейда не было никаких конфликтных ситуаций, а задерживали только граждан, нарушивших нормы действующего законодательства. Об этом сообщает Укринформ.

В столичном ТЦК подчеркнули, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента вступления в силу Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.

"Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", – подчеркнули там.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вечером 11 октября сотрудники столичного ТЦК устроили рейд у Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Согласно сообщениям, некоторых мужчин задерживали и сажали в полицейские авто: это касалось тех, у кого были выявлены проблемы с документами, и тех, кто отказывался показывать документы по требованию правоохранителей.

Сообщалось также, что задержанных отпускали после вручения повестки.

Аналогичные рейды в тот вечер прошли и в ряде других городов Украины.

Впоследствии по поводу случившегося высказался фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Он дал понять, что комментировать появление ТЦК и полиции под Дворцом спорта у него нет желания, и заявил, что этот комментарий медиа будет первым и последним.