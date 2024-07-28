Контракт под дулом автомата: российские захватчики стали бросать отказников с оккупированной части Украины "на подвал"

На временно оккупированной территории Украины российские захватчики стали вынуждать местных жителей подписывать контракт с ВС РФ. Большие потери на войне и, соответственно, нехватка пушечного мяса привели к активизации "вербовщиков". Однако в ход идут не только уговоры, но и жесткие методы.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Загоняют в РОВ даже без российского паспорта

На оккупированной части Украины активизировалась "работа" россиян по подписанию контрактов с армией страны-агрессора. По данным источников OBOZ.UA, обострилась ситуация в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Причем сначала местных жителей просто приглашают "сверить данные" в военкомате, зачастую раздавая повестки на внезапно появившихся блокпостах.

В Запорожской области, говорит наш источник, оккупантов нисколько не волнует, есть ли у потенциального камикадзе российский паспорт.

"Кум не получал гражданство РФ, так они его избили, устроили дома обыск, проверяли все переписки. Хорошо, что ничего опасного не нашли, а плохо – что все равно забрали "служить", – поделился собеседник OBOZ.UA из Мелитопольского района Запорожской области. При этом оккупанты издевательски заявили мужчине: "Нам все равно, с какой ксивой ты умрешь".

По словам нашего собеседника, любой оставшийся в оккупации украинец рискует оказаться в таком положении. "Если ты проходишь по каким-то базам, а по другому уже не получится, если устроился на работу – в любой момент могут вызвать в военкомат. На предприятия то и дело приходит разнарядка, сколько человек они должны обеспечить", – рассказал он.

"Зачистка" сопротивления

Жителей оккупированной части Донецкой области оккупанты снова стали вызывать повестками в военкоматы, причем чаще всего тех, кому больше 25 лет.

Тут ситуация несколько отличается от других захваченных территорий Украины, так как часть региона находится в оккупации еще с 2014 года. Соответственно сторонников России после многолетней промывки мозгов тут действительно больше. Исключением является такой "новый регион", как Приазовье. Например, несмотря на обещания оккупантов не трогать жителей Мариуполя, их все равно "втихую мобилизуют".

Как считает наш собеседник, бывший житель этого города, у которого остались там родственники, таким образом оккупанты стараются "зачистить" немногочисленных местных жителей, опасаясь их участия в украинском сопротивлении.

"Они навезли сюда таджиков и узбеков, которые заняли очень много рабочих мест. А коренных местных жителей понемногу гребут в оккупационные войска. Оттуда вернуться мало шансов, так как без подготовки сразу отправляют в штурмовики. Ну, а тот, кто выживет, уже навсегда останется военным преступником", – рассказал он.

"Пусть ведет себя хорошо, и будет все нормально"

Отдельная категория жителей оккупированной категории – те, кто скрываются от мобилизации и категорически не хотят служить в РОВ. Причем среди них есть как идейные противники России, так и ее адепты. Причем даже те, кто уже воевал против ВСУ.

Жителя Новоазовского района Донецкой области оккупанты две недели удерживали в подвале, избивали и заставляли подписать контракт с ВС РФ, а его мать дошла до следственного комитета РФ, требуя "прекратить этот беспредел".

Самое интересное, что ее сын еще в 2015 году вступил в "народную милицию ДНР" (так называемые вооруженные силы "республики") и воевал на стороне России. Контракт подписывал еще с "ДНР", который закончился в мае 2023 года, а новый (уже с российскими вооруженными силами) он не заключал.

Во время "службы" предатель с разрешения "командования" учился в донецком техникуме. Сам коллаборант рассказал местному паблику, посвященному мобилизации в "ДНР", когда он отправился на сессию (после истечения срока контракта), то "понял, что все, хватит, и ушел".

В июне 2024 года его задержали на блок-посту в Мариуполе, сказали, что он числится как "СОЧ" (самовольно оставивший часть). После этого отправили мужчину в Донецк, где отказник встретился со следователем СК Голубцовым, которому и рассказал, что не подписывал контракт с ВС РФ, а также, что готов сесть в тюрьму, но служить не пойдет.

"Следователь сразу сказал, что мне если "красиво все расписать", то я получу два года колонии-поселения или полгода условно – если я продолжу служить. Дал время подумать. Меня забрал какой-то представитель с пункта временного размещения и привез туда. На следующий день меня отвезли в "Био-Лайн", где я сдал кровь, мочу и ЭКГ. Приехал обратно. Меня забрал представитель 9 полка и привез на "Пески", отдал меня в расположение 1 батальона 112 полка, где поселили меня в подвал. Через час меня отвели на штаб 1 батальона, где я написал объяснительную за "СОЧ". Они начали говорить, чтоб я писал о выводе и вводе меня куда-то там. Я сказал, что буду садиться в тюрьму и ничего писать не буду. Меня отвели снова в подвал, где избили. Подвал был сырой. Кормили один раз в день", – рассказал отказник.

В итоге мужчина нашел способ позвонить домой и его мать поехала в Москву жаловаться в следственный комитет. Там ее допросили и сказали: "Пусть ведет себя хорошо, и у него будет все нормально. Кстати, и вы ведите себя нормально". В итоге обозленная женщина отправила заказным письмом жалобу главе СК РФ Бастрыкину и 15 июля письмо было вручено адресату.

"Тем временем меня начали забирать на работы целую неделю с 6 до 6 вечера. Готовили новый штаб, оттуда я и сбежал. Полями шел и вышел, минуя блокпосты. Cейчас прячусь и жду, что письмо как-то мне поможет", – рассказал беглец.

Такая практика отлова "сочей" и просто отказников на оккупированной части Донбасса – не редкость. Причем оккупантов не волнует законность (а точнее – незаконноcть) того, что они делают. Главное, показать результат и как можно больше местных жителей отправить на войну. А вот те жители региона, которые добровольно получили гражданство РФ и также добровольно убивали украинцев, до сих пор наивно верят, что Москва им поможет.