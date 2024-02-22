Контракты и международные связи Пашинского по поводу оружия для фронта мешали РФ, – Денисова

Только Россия и люди, представляющие ее интересы на территории Украины, могут выступать против того, чтобы наше государство имело оборонные возможности обеспечить себя победой.

Об этом рассказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Эспрессо".

Так, она отметила, кто может быть заинтересован в том, чтобы Сергея Пашинского нейтрализовать с рынка оружия.

"Я считаю, что эти контракты, международные связи, которые использует Пашинский, чтобы обеспечить фронт необходимым оружием, мешает делать РФ их дело – уничтожать Украину и украинский народ. Поэтому российский заказ есть в этом уголовном деле", – сообщила Денисова.

Правозащитница проанализировала вчерашнее заседание Высшего антикоррупционного суда по делу Пашинского и указала настоящую цель его задержания.

"Как юрист с многолетним опытом, доказательств от прокурора я не услышала. Да, он ссылался на какие-то предположения, но предположения – это не факты, не подтверждение того, что он виноват. Никто не хочет разбираться по сути, никто не ищет виновных, если там вообще есть какая-то криминальная история, сейчас рассматривается подозрение для того, чтобы определиться, где во время следствия должен быть Пашинский, т. е. он знает о деле давно, у него были бы все возможности для побега. Однако он государственный человек, у него государственная позиция", – отметила Денисова.

17 ноября 2023 года стало известно, что министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего и. о. главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского по обвинению в принятии решений о проведении антитеррористической операции на Донбассе.

12 февраля бывший и. о. главы Администрации президента Украины и экс-нардеп Сергей Пашинский заявил, что к нему домой пришли с обыском СБУ и НАБУ в рамках дела о передаче "топлива Курченко". В то же время военнослужащая ВСУ, журналистка, народная депутат Украины VIII созыва Татьяна Черновол считает, что расследование дела Пашинского касается не событий 2014 года, а современности.

Позже Пашинский сообщил, что обращался в НАБУ и СБУ, заявляя, что против него фабрикуют дело. По мнению экс-нардепа, оглашение ему подозрения по делу десятилетней давности – это спецоперация РФ по срыву поставок боеприпасов ВСУ.