'Контрнаступление – это очень тяжело': адмирал НАТО призвал поддерживать Украину так долго, как будет необходимо

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что контрнаступательная операция в Украине дается Силам обороны крайне тяжело. Западные союзники должны оказывать поддержку бойцам по всем направлениям и не торопить их в демонстрации скорых результатов.

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Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Брюссельской штаб-квартире НАТО, передает Укринформ. Согласно военному опыту адмирала, сейчас наиболее важный и тяжелый момент для украинских бойцов.

"Контрнаступление – это очень тяжело. Люди не должны думать, что это просто прогулка. Поэтому мы должны поддерживать Украину, потому что это очень тяжелое время для них", – заметил Бауэр.

Американский командующий войсками также подчеркнул, что против ВСУ сейчас выступает сильный и многочисленный противник. Россия задействовала до 90% военного потенциала и ресурсов, чтобы бросить их в атаку.

"Российские войска создали километры, иногда десятки километров, минных полей и инженерных заграждений, которые очень трудно преодолевать. Мы видели подобное в Нормандии во время Второй мировой войны, на это ушло 7-9 недель, чтобы пробиться через оборонительные сооружения немцев. Неудивительно, что и сейчас контрнаступление не идет быстро", – заключил он, добавив, что Запад продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

Напомним, главнокомандующий армией ВСУ Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Генерал сказал, что нашим воинам нужно больше каждого вида оружия, снарядов, а также современные западные истребители.

"Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то в этом роде. Ежедневно каждый метр дается кровью", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Испания предоставит Украине пакет помощи на сумму 55 млн евро для финансирования предприятий, а также обеспечения украинских школ экологически чистыми энергосистемами. Кроме того, Мадрид передаст украинской армии еще четыре танка Leopard, бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

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