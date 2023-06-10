Заметки по контрнаступлению.

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1. Я неоднократно писал, что контрнаступление состоит из разных этапов, которые уже давно продолжаются. Сейчас идет новый важный этап: попытка найти слабое место, выиграть стратегическое положение. Последняя стадия контрнаступления – это введение большого количества войск, прорыв или оцепление врага, закрепление на деоккупированных территориях. Этот этап еще не наступил, но можно сказать, что продолжающиеся сейчас бои являются подготовительными к финальному этапу.

Далее текст на языке оригинала.

2. Ситуація складна. Ми знали, що у ворога сильна оборона. Пробивати її без втрат неможливо. І ми їх несемо. Зараз можу сказати, що ситуація більш-менш вирівнялась, і втрати ворога почали наздоганяти наші. Щоб прорвати оборону потрібно тиснути впродовж деякого часу, коли ворог втратить достатньо боєкомплекту і живої сили, щоб почати відступати.

3. Насправді нічого нового. Подібна ситуація у нас була в серпні-вересні, коли робились спроби прорватись на Херсон. На жаль, тоді ми теж несли великі втрати. В першу чергу, через мінні загородження. Що було далі, ви знаєте. Зараз дуже схожа ситуація. Після того, як будуть пробиті перші найскладніші рубежі оборони, особливо мінні поля – наступ розгорнеться на повну.

4. Найскладніше зараз – це іпсо. І ми, і ворог ведемо потужні інформаційні операції. Тому єдине, що я можу зараз вам порадити – фільтруйте інформацію всю і вірте в ЗСУ. На жаль, я вже писав колись і пишу зараз: на війні не буває тиші. Якщо мовчимо ми – говорить ворог. І він почав дуже голосно говорити в останні дні. І говорить він неправду, маніпулює і використовує наші страхи. Ситуація є іншою. Але станом на зараз ситуація не є хорошою на чиюсь користь. Все змінюється щогодини.

5. В тому, що відбувається, я можу порадити тільки запастись терпінням. Ми це неодноразово робили, і це завжди правильне рішення. Не довіряти жодній "катастрофічній" інформації і "ура-переможній" теж. За моїм прогнозом, все стане більш-менш зрозуміло до кінця наступного тижня.