Корма? В оккупированном Алчевске коллаборант пытался включить украденный генератор и погиб от удара током

На оккупированной Россией части Луганской области очередного предателя настигла карма. Коллаборант Дмитрий Калюжный, возглавлявший захваченное оккупантами предприятие "Алчевсктепло" погиб от удара током.

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В момент удара он пытался включить украденный с предприятия генератор. Об этом пишет журналист Денис Казанский.

"Во время отключения света в оккупированном Алчевске местный коллаборант, начальник предприятия "Алчевсктепло" Дмитрий Калюжный попытался включить украденный с предприятия генератор и его убило током", – отметил журналист.

В подтверждение своих слов Казанский привел обсуждение случившегося с коллаборантом в одном из алчевских пабликах.

"Что-то город молчит про позавчерашнее происшествие... Когда отключили свет, Калюжный поехал домой включать украденный с предприятия генератор и его ударило током. Насмерть", – написал один из горожан.

Смерть Калюжного подтвердили также на сайте "Алчевсктепло". Там расписали профессиональные и управленческие таланты предателя и напомнили, что он давно и плотно работал на оккупантов и оккупационные российские "власти", в частности, успел "засветиться" в разрушенном российскими войсками Северодонецке. В городе, где после прихода "освободителей" забыли, что такое отопление, он "восстанавливал тепловой комплекс".

"В своем жизненном пути был начальником по реализации тепловой энергии Жовтневого района города Луганска и города Алчевска. Под его чутким руководством производилась эксплуатация самых масштабных котельных Республики. Огромная помощь со стороны Дмитрия Владимировича была оказана при восстановлении теплового комплекса Северодонецкой агломерации в условиях отсутствия ремонтного персонала в освобожденных городах Республики", – написали предатели.

Судя по всему, карма настигла предателя 30 марта.

Напомним, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге карма настигла еще одного предателя – "военкора" Владлена Татарского. Уроженец Донеччины, который на 2014 год отбывавший срок за ограбление банка, после оккупации части Донбасса войсками РФ начал работать на захватчиков и призывал уничтожить Украину и украинский народ. Символично, что свои дни он закончил в кафе, принадлежащем основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, на которого он работал в последние годы.

Россияне устроили истерику в сети из-за ликвидации "военкора"-уголовника. В том, что его разорвало принесенное кем-то в кафе взрывное устройство, в РФ традиционно винят Украину и призывают "разбомбить Киев".

А вот в Институте изучения войны считают, что убийство Татарского могло быть "предупреждением" владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который все чаще подвергал сомнению основные тезисы Кремля о войне в Украине и даже косвенно сигнализировал об интересе к российскому президентству. Связь Татарского с финансистом частной военной компании, как и тот факт, что местом взрыва стало заведение Пригожина, аналитики считают не случайными.

Уже на следующий день в России заявили о задержании подозреваемой в убийстве Татарского и официально обвинили украинские спецслужбы в его ликвидации.