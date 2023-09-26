Кортеж главы 'Роснефти' устроил аварию в Москве и скрылся с места. Видео

В центре Москвы кортеж с мигалками проехал на красный свет, устроил ДТП и скрылся с места аварии. Одна из машин кортежа со спецсигналами и элитными номерами "ЕКХ", как выяснилось, закреплена за Игорем Сечиным.

Об этом сообщают российские СМИ. Автомобиль "Mercedes" с элитными номерами и два автомобиля полиции ехали по одной из улиц в центре города и на перекрестке машина полиции врезалась в джип. После аварии кортеж Сечина продолжил движение дальше. В машинах были включены проблесковые маячки, однако не было звуковых сигналов. Следовательно, принцип приоритета был нарушен.

Ранее СМИ сообщали, что этот "Mercedes" закреплен за главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Так, в 2017 году представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснял журналистам, почему Сечин использует автомобиль со световыми сигналами. По словам Леонтьева, глава "Роснефти" является секретарем комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и имеет на это полное право.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии взяло под свой контроль "дочек" российской "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing. Так, Федеральное сетевое агентство получило контроль над акциями трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): Schwedt (Шведт), Miro (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

Напомним, что в Украине арестовали 2,1 млрд грн активов украинских компаний, принадлежащих российским "Газпрому", "Роснефти" и "Росатому". Это корпоративные права 11 компаний, конечными бенефициарами которых являются государственные русские компании.

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