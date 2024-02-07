Коваленко: что на самом деле скрывается за "гигантским производством" танков в России  

Возможно, для кого-то это станет открытием, но сегодня производство танков в России практически отсутствует. Вы спросите: так откуда же тогда статьи в очень умных изданиях о росте производства танков в РФ на 560% и увеличении их количества у российских оккупационных войск? Все просто – дело в формулировке.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Сколько армия оккупантов получила танков до начала полномасштабного вторжения в Украину

Начну обзор "производства" танков в РФ с 2019 года. Почему именно с него? Потому что именно в том году был установлен довоенный рекорд поставок в войска страны-агрессора танков разных модификаций. То есть этот показатель можно условно считать эталонным, лакмусовой бумажкой мощностей танкового ВПК России условно-мирного времени.

Итак, в 2019 году российская армия получила:

Т-72 – 217;

Т-80 – 217.

Итого – 434.

Обращу внимание на два очень важных обстоятельства в этих рекордных показателях. Среди переданных танков были в основном модернизированные машины из числа снятых с хранения или действующих, которые условно назывались в отчетности "новыми". Особое внимание заслуживали машины, выведенные из консервации (хранения) и переданные в войска после ремонта даже без модернизации.

Такие машины получили многие подразделения российской армии. Например, отдельная танковая рота 155-й бригады морской пехоты, сформированная в 2019 г., получила на укомплектование 10 танков Т-80БВ, снятых с хранения. Аналогично танковый батальон 39-й ОМСБр из состава 68-го армейского корпуса.

Второй момент – в 2019 году в российские войска практически не поставлялись танки модификаций Т-90!

В 2020 г. российские войска получили:

Т-90 – 40;

Т-72 – 240;

Т-80 – 20.

Итого – 300.

При этом около 120 танков Т-72 – это были танки, снятые с хранения, прошедшие ремонт, но не модернизацию и в итоге переданные для комплектования четырех новых танковых батальонов из состава 127-й и 150-й МСД.

Информация о передаче в российские войска танков в 2021 году была крайне ограничена в связи с подготовкой РОВ к полномасштабному вторжению в Украину, но известно, что в течение года росармия получила:

Т-72 – 90;

Т-80 – 80.

Итого – минимум 170.

Таким образом, в пиковый 2019 год российский ВПК выдавал около 36 танков в месяц, причем не новых, а снятых с консервации, в лучшем случае модернизированных. А теперь переходим к более детальному разбору категорий.

Категории ВПК России

На сегодняшний день российский военно-промышленный комплекс можно условно разделить на три категории, а именно: производство, восстановление и модернизацию.

Такое деление касается абсолютно любой отрасли, а категории "восстановление" и "модернизация" занимают практически 90% всего российского ВПК. Но обо всем по порядку.

Производство – создание нового продукта с нуля. То есть в нашем случае это танк, который собирается с нуля и полноценно является новым. К таковым можно отнести производство танков Т-90, которое в полном цикле все еще сохранилось на Уралвагонзаводе, но представляет собой скорее мелкосерийную сборку.

Полноценный танк Т-90 с нуля УВЗ способен выпускать в количестве менее ротного комплекта в месяц. То есть единицы в месяц – от трех до шести в зависимости от целого ряда факторов. При самых радужных обстоятельствах, с поставками всех комплектующих, годовое производство Т-90 может быть в пределах 60-70 единиц. Но такого никогда не было.

Восстановление – снятие танка с консервации, ремонт, доведение до боеспособного состояния. В эту же категорию входит также техника, приходящая из зоны боевых действий и требующая ремонта по причине технической поломки или же боевых повреждений.

На сегодняшний день восстановлением занимаются три основных российских предприятия, а именно хорошо нам знакомый Уралвагонзавод, Омсктрансмаш и 103-й бронетанковый ремонтный завод (Чита).

Через УВЗ проходят танки Т-72 и Т-90, через Омсктрансмаш – Т-80, а через 103-й БТРЗ – преимущественно Т-62.

При этом если говорить об УВЗ, то практически все его линии загружены именно восстановлением основных боевых танков, а не их производством. Обусловлено это тем, что на мощностях этого предприятия возможно восстановить в месяц от двух до четырех ротных комплектов Т-72 – в зависимости от состояния и объема необходимых работ. Производство же нескольких единиц танков занимает месяц и более, при этом производство Т-72 практически не осуществляется с 1997 года.

На Омсктрансмаше также отсутствует производство Т-80 – идет исключительно восстановление и модернизация. Мощности завода в зависимости от ряда факторов позволяют в месяц выдавать от одного до двух ротных комплектов Т-80. Но чаще один либо неполные два. Зато практически все модернизированы до уровня "БВМ".

Модернизация – улучшение характеристик восстановленных танков.

Практически на всех предприятиях танки после восстановления проходят процесс модернизации, редко когда бывает по-другому. И в основном это может касаться Т-62 и Т-54/55, очень редко – Т-72 и Т-80.

На показатели восстановления и модернизации также влияет состояние танков. И стоит отметить, что для Т-72 и Т-80 образцов, годных к быстрому и беспроблемному восстановлению, становится все меньше. На складах и в центрах хранения в наличии после двух лет снятия с консервации остаются менее пригодные к реанимации машины. А это влияет на темпы компенсации потерь и ежемесячных норм.

С танками Т-90 намного проще. Их не так давно выводили на хранение, и им уделяется минимум внимания в вопросах восстановления, больше модернизации до версии "М" – он же "Прорыв". Хотя даже сейчас нередко можно увидеть в зоне боевых действий танки Т-90А и Т-90С, что говорит о спешной отправке ОБТ и не всегда достаточном времени на модернизацию.

Проще всего с Т-62 и Т-54/55. Это механика, восстановление которой – процесс намного более упрощенный, чем с Т-72/80. Модернизация также максимально упрощена.

В общем, в перспективе Т-62 и Т-54/55 могут стать основными боевыми танками для российских оккупационных войск.

Итоги

Для начала отмечу, что в России отсутствует полноценное серийное производство танков. Основная часть процессов – это не производство, а восстановление, модернизация.

В середине 2023-го Дмитрий Медведев в промежутке между системными запоями заявил, что российская армия в 2023 году получит 1 600 танков, или 133 танка в месяц. И в целом эти цифры вполне соответствуют российским мощностям – но не производственным, а ремонтным. То есть на самом деле речь о восстановлении и модернизации.

Согласно же ряду сообщений с той стороны, восстановление ОБТ в последние месяцы нарастили за счет снижения внимания к модернизации танков Т-72 и Т-80, а также благодаря исправлению мелких механических дефектов. Это позволило отправлять в зону БД больше единиц в месяц, но они доводятся уже в рембатах кустарно всеми имеющимися подручными средствами.

То есть за счет снижения качества передаваемых ОБТ решается вопрос количества, которое доходит до 200 единиц. Но в итоге низкое качество этой техники создает множество проблем российским оккупационным войскам и повышает вероятность ее уничтожения, в то время как запасы не безграничные (как и их качество).

Уроборос российского танкостроения. Точнее, танковосстановления.