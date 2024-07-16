Коваленко: как изменились потери российских оккупантов за все время полномасштабной войны и каковы темпы их наступления

На фоне того, что Силы обороны Украины вынуждены оставлять те или или иные позиции в зоне боевых действий и постепенно отступать, в информационном пространстве витают нерадостные настроения. При этом сам факт отступления создает куда больше эмоционального сопровождения события, чем рационального. Что ж, рассмотрим происходящее на фронте, оперируя не эмоциями и дешевым хайпом, а беспристрастными цифрами и с холодной головой.

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На войне не должно быть места эмоциям. Особенно в планировании операций. И в декабре 2023 года я четко изложил свое видение того, какой будет война в 2024 году.

Если коротко, с нашей стороны это будут исключительно оборонного типа действия с периодическими контратаками и акцентом на создание условий, максимально истощающих противника. Наша цель в рамках оборонительных действий 2024 года – предельно истощить врага, при этом без привязки к территориям.

Уже тогда я предупреждал, что Силы обороны Украины будут вынуждены в течение года оставлять свои позиции, чтобы улучшить тактическое положение, и нужно морально и психологически быть готовыми к этому. Наша цель сейчас – не держаться любой ценой за каждый метр земли, а выгодно его использовать для истощения врага. Но когда наши потери приближаются к недопустимым в условиях такого удержания – оставлять.

К сожалению, для многих тыловых глашатаев "зрады" такое военное искусство оказалось неожиданностью, и подогреваемые российскими ИПсО они понеслись во все тяжкие. Хотя катастрофических событий, за исключением пары эпизодов, по всей линии боестолкновения не происходило с начала 2024 года.

И чтобы донести правильность и прогнозируемость происходящих событий, с учетом выбранной СОУ тактики, обратимся к цифрам.

Результаты наступлений РОВ в 2022, 2023 и 2024 годах

Для более широкого понимания того, куда движется война и на чьей стороне реальная инициатива (а не иллюзорная), приведу данные о потерях российских оккупационных войск:

2022 год

Личный состав – 92 920 (34 550 за первые 6 месяцев войны);

танки – 2 820;

ББМ – 5 222;

ствольная артиллерия – 1 936;

РСЗО – 383;

ПВО – 204;

автотранспорт – 4 290;

спецтехника – 171.

2023 год

Личный состав – 253 290 (122 150 с 1 января по 31 июня – рост в 3,5 раза). В целом за год рост в 2,7 раза;

танки – 2 954;

ББМ – 5 003;

ствольная артиллерия – 6 461;

РСЗО – 520;

ПВО – 412;

автотранспорт – 6 610;

спецтехника – 1 096.

2024 год (с 1 января по 31 июня)

Личный состав – 183 800 (рост в 5,3 раза);

танки – 2 116;

ББМ – 4 463;

ствольная артиллерия – 6 117;

РСЗО – 165;

ПВО – 249;

автотранспорт – 8 383;

спецтехника – 1 171.

В сравнении с 2022 годом в 2023-м потери личного состава оккупантов выросли в 2,7 раза. В сравнении с 2023 годом в 2024-м отмечается рост в 1,5 раза. Если сравнить уровень потерь с 2022 годом, то в 2024-м рост в 5,3 раза.

Но самое интересное – то, насколько при таких условиях замедлился захват территорий.

Захват территорий Украины и потери оккупантов

Чтобы понять, насколько изменилась ситуация с захватом территорий Украины российскими оккупационными войсками, приведу не просто данные о потерях личного состава врага, но и сравню по определенным периодам с площадью захваченных земель.

2022 год

Личный состав – 92 920 (34 550 за первые шесть месяцев войны).

2023 год

Личный состав – 253 290 (122 150 с 1 января по 31 июня – рост в 3,5 раза). В целом за год рост потерь в 2,7 раза.

2024 год (с 1 января по 31 июня)

Личный состав – 183 800 (рост в 5,3 раза).

Особо обращает на себя внимание рост показателя потерь за полугодие и эффективность наступательных действий российских оккупационных войск в 2022, 2023 и 2024 годах.

Так, в 2022 году РОВ смогли захватить 63,9 тыс км² территорий Украины. И если сравнить потери в ходе наступательной кампании оккупантов в 2022 году с площадью захваченной территории, то соотношение составляет 1 тело российского оккупанта на 687 м² украинской земли.

Экспертов-геодезистов и картографов может возмутить такой подсчет, поскольку в нем считается площадь территории расстоянием. Но отмечу, что никакой ошибки нет, поскольку подразделения наступают не площадями, а направлениями. Грубо говоря, захват 1 км² подразумевает не наступление по всей его протяженности, а наступление на позицию противнику по одному или двум направлениям. А потому потеря личного состава врага происходит не по всей площади, а по направлению наступления.

В 2023 году показатель оккупированных территорий составил 683 км². Грубо говоря, каждые 2,5 м² украинской земли доставались россиянам ценой одного тела или 40 тел на 100 м². Кроме того, в сравнении с 2022 годом количество потерь на 1 м² украинской земли у россиян выросло в 275 раз, а темп захвата самих территорий замедлился в 93 раза!

Но нужно отметить, что первая половина 2023 года представляла собой заключительную фазу наступления и оккупации Бахмута, а также подготовку РОВ к контрнаступлению Сил обороны Украины и его начало в мае. То есть первое полугодие 2023 года для российских войск проходило с меньшей интенсивностью наступательных действий, нежели второе, особенно начиная с октября 2023 года и с продолжением в 2024-м.

По состоянию на 1 июня 2024 года показатель оккупированных территорий составил 752 км², или на каждые 4 м² приходилось по 1 телу оккупанта. Но из них 278 км² – это в ходе майского "эпического наступления" в Харьковской области, большая часть которого проходила в серой зоне с минимальными потерями. Если же не считать этот прорыв по серой зоне, то показатель потерь сохраняется на уровне 1 тело на 2,5 м².

Выводы

На сегодняшний день российские оккупационные войска пытаются максимально интенсивно наступать, пока в их распоряжении есть ресурс. Но затрачивая намного больше ресурса, чем в 2022 году, они не могут добиться больших результатов захвата украинских территорий, нежели было продемонстрировано в самом начале полномасштабного вторжения. То есть при очевидном росте потерь как в людском ресурсе, так и в технике значительного повышения эффективности продвижения и оккупации украинских земель не фиксируется.

Кроме того, обращает на себя внимание и изменение потерь в технике, особенно автомобильного транспорта, артиллерийских систем и спецтехники. Только за первую половину 2024 года российские оккупанты потеряли в этих категориях больше, чем в 2022 и 2023 годах. И до конца нынешнего все категории продемонстрируют рекордные показатели.

Фактически это и является примером того, как работает избранная тактика оборонительных действий на истощение. Да, в определенных эпизодах можно было эту тактику реализовать лучше, но надеюсь, что на ошибках учатся, а цифры показывают верность избранного вектора противодействия российским оккупационным войскам.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".