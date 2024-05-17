Коваленко: новый министр обороны не сможет "возродить" российскую армию. Возрождать уже попросту нечего

Полной неожиданностью для многих стала кадровая рокировка в российском министерстве обороны, в котором, казалось бы, непотопляемого Сергея Шойгу заменили на мало кому известного Андрея Белоусова. Однако сразу же заговорили, что этот человек – профессиональный экономист и кому как не ему поднимать российскую армию и оборонку.

Но так ли это и сможет ли Белоусов это сделать в нынешних реалиях? Давайте разберемся.

Белоусов и дроны

Андрей Белоусов запомнился российскому зрителю в первую очередь своим заявлением о том, что практически каждый произведенный в России беспилотник на 80-90% состоит из иностранных запчастей. Для зашоренного роспропагандой разума среднестатистического потребителя информационного фастфуда такая информация была шокирующей, но это была правда.

Однако рубить правду-матку и заслуживать симпатии аудитории – это одно, а влиять на ситуацию и исправлять ее – совершенно другое. И как бы экономист-кибернетик Андрей Белоусов ни сокрушался по поводу иностранных компонентов в российских БПЛА, ситуация со дня его заявления никак не изменилась. И не могла измениться.

Например, на один из наиболее популярных в ВС РФ беспилотников "Орлан-10" ставится японский двигатель SAITO, стартер-генератор PTN78020 от американской Texas Instruments Incorporated, датчики давления от Freescale Semiconductor, компас HMC6352 от Honeywell, передатчик RF3110 от немецкой Municom, равно как и ресивер DP1205-C915 также от немецкой AnyLink. Далее: модуль передачи телеметрии – американский от ATxmega256A3 от Microchip, франко-итальянский полетный контроллер от STMicroelectronics, а приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS от швейцарской компании U-blox – LEA-6N.

Еще один пример – это БПЛА "Застава", который является копией израильского Bird-Eye 400. Именно по этой причине в составе этого российского беспилотника более 50% микросхем и электронных элементов от израильской Elbit Systems и Data Links. Приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS в "Заставе" от швейцарской компании U-blox, а двигатель – от немецкой Hacker Motor, электроника от американской Vweb, а автопилот – от испанской UAV Navigation.

Собственно, чтобы только вывести производство того же "Орлан-10" на полностью замкнутый внутренний цикл с нуля, необходимо наладить в России производство всех этих компонентов. Однако технических и технологических возможностей по их производству у подсанкционной РФ попросту нет.

То есть на примере излюбленной темы Белоусова – БПЛА – очевидно, что каких-либо кардинальных изменений в производстве данной продукции не произойдет. Но, возможно, это будет осуществлено в других отраслях – например, в танкостроении?

Белоусов и ВПК

На сегодняшний день российский военно-промышленный комплекс преимущественно восстанавливает военную технику, оставшуюся ему в наследство со времен СССР. Поставка в зону боевых действий абсолютно новых единиц техники составляет около 10-15% от общего количества, в том числе и танков.

Абсолютно новых, произведенных с нуля танков у России в месяц получается не более ротного комплекта, и это Т-90М "Прорыв". Остальные модификации Т-72, Т-80, Т-62 – это все восстанавливаемое советское наследие. Даже танк Т-80, который регулярно разгружается для зоны БД с "Омсктрансмаша", не производится на данном предприятии, поскольку линий полной сборки там не осталось. Как и станков, как и пресс-форм и т.д.

Для возобновления производства танков необходимо возобновить технические и технологические процессы, зависящие от не менее чем тридцати тысяч инструментов.

И эта проблематика касается не только производства танков, а практически каждой отрасли.

Боевые бронированные машины (ББМ) – восстановление, модернизация, ремонт и в пределах 2-3 батальонных комплектов новой продукции в месяц.

Артиллерия – отсутствие технологической возможности массового, серийного производства стволов всех калибров для новых артсистем, но наличие массового восстановления старой советской артиллерии.

Авиация – предел производства новой продукции в рамках эскадрильи в год.

После развала СССР российский ВПК поступательно деградировал и разваливался – на протяжении тридцати лет. Никакой эволюции и развития не происходило, были безвозвратно утрачены технологические процессы, на создание которых в свое время ушли десятилетия.

Возродить производство с нуля не представляется возможным, какого бы руководителя ни поставили во главе, – и Андрей Белоусов не сможет кардинально изменить ситуацию. Хотя чем он действительно может быть полезен, так это совершенствованием коррупционных схем,у оставшихся ему по наследств от Сергея Шойгу, но уж никак не возрождением российской армии. Возрождать уже попросту нечего.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".