Коваленко: после слива секретных данных на российских комплексах ПВО С-400 можно поставить крест

На прошлой неделе Индия оказалась в очень сложной ситуации, когда в сеть были выложены данные о закупаемых у России комплексах С-400. Дело в том, что теперь о переданной Индии системе ПВО известно все – от компонентов и кодов до поставок запасных частей и обучения индийских офицеров. Но на самом деле этот скандал раскрыл намного больше деликатных моментов.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Крах системы безопасности

Представить себе такой поворот в "сделке века", против которой выступали даже США, было сложно. Практически вся секретная информация о самых современных системах ПВО на вооружении Индии стала доступной, в особенности это ценно для традиционных индийских антагонистов Пакистана и Китая. И даже если коды можно сменить, а офицеров заменить и переобучить по новой методике, то компоненты комплексов – нет, равно как и частоту поставок запчастей для обслуживания и ремонта.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал, возникающий с появлением в открытом доступе информации о деятельности России, которая ни при каких обстоятельствах не должна была бы быть опубликованной. Но система безопасности – как внутреннего уровня, так и по международным контактам – раз за разом проваливается.

В советские времена было опасно иметь дело с СССР, закупать у него оружие и технику, поскольку советы всегда стремились сохранить определенный контроль над этой техникой. Например, танки снабжались маячками, которые помогали бы определить их местонахождение, а системы ПВО посредством удаленного воздействия и вовсе могли утратить контроль оператора.

Не секрет, что Россия пыталась сохранить эту традицию – и это давалось ей сложнее, чем СССР. Но опасность взаимодействия с Россией оказалась не только в том, что она сможет сохранять относительный контроль над своими вооружениями, отправляемыми на экспорт, а в том, что она не способна хранить секреты об этих поставках и о самой продукции.

Опять-таки налицо абсолютный крах системы безопасности. Но и это еще не все.

Срыв поставок

В начале июля в ходе встречи с Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к российскому диктатору с просьбой повлиять на ускорение поставок ЗРС С-400. Дело в том, что Индия до сих пор не получила всех комплексов ПВО – Россия срывает сроки поставки.

Напомню, что в 2018 году Индия заказала у РФ 11 дивизионов ЗРС С-400 или, согласно штату, пять полковых комплектов. Их все должны были доставить в Индию до 2024 года. Но по состоянию на середину 2024-го Индия получила только три полковых комплекта С-400.

Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, Россия поначалу не отказывалась от своих экспортных обязательств, но введение санкций и потери средств ПВО в зоне боевых действий кардинально изменили ситуацию. Некоторое время спустя российская сторона оповестила индийскую, что поставка оставшихся двух полковых комплектов ЗРС С-400 состоится не раньше 2026 года.

Новый срок выглядел странно хотя бы потому, что ранее Россия стабильно каждый год передавала Индии один полковой комплект. А с 2022 года сразу пауза на четыре года с обещаниями передать два полковых комплекта? То есть даже не один комплект в два года, а именно два ПК через четыре года.

Такое обещание может в результате даже завершиться тем, что в 2026 году Индия не получит ничего, кроме очередного обещания сдать два полковых комплекта еще через пару лет – например, к 2028 году.

По всей видимости, Россия испытывает серьезную проблему с производством С-400 после введения санкций. Причем проблема эта может быть куда более глобальной, чем кажется на первый взгляд, и заключаться в приостановке серийного производства и нахождении на зачаточном уровне мелкосерийной сборки.

"Сделка века"

В ходе полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска применяли комплексы С-400 на самых важных направлениях и плацдармах. Поначалу эта компонента в составе эшелонированной противовоздушной обороны РОВ редко попадала под удар, и потери их в 2022 и 2023 годах были не так велики, как других комплексов. Но все изменилось в 2024-м.

Передача Украине американских баллистических ракет ATACMS кардинальным образом сказалась на репутации ЗРС С-400, которые стали уничтожаться в режиме нон-стоп. Комплексы, которые, согласно своим тактико-техническим характеристикам, должны были без проблем перехватывать баллистические ракеты, каждую ночь горели от прилетающих по ним ATACMS. Хотя если учесть, что С-400 – это модернизированный С-300, который испытывал проблемы с перехватом баллистических целей, то все встает на свои места.

В 2024 году была доказана низкая эффективность ЗРС С-400 в противодействии ATACMS, что, в свою очередь, должно было вызвать ряд вопросов у операторов этих комплексов, купивших их ранее, – Китая, Турции и Индии.

ЗРС С-400 не подтвердил своих возможностей и полностью опозорился в Украине, причем не против самых новых ракет, а довольно-таки старых версий ATACMS. Но важно другое.

После того как в открытом доступе оказались подробности технического характера о С-400, эффективность их снизится еще в несколько раз, превратив эту посредственность в абсолютную непотребность.

Выводы

Скандальный слив BaumankaLeaks поставил крест на С-400. О проблемах этих систем было известно и ранее, а то, что они базово представляли собой глубокую модернизацию С-300, а не систему нового поколения, всегда вызывало сомнения в качестве и эффективности.

Полномасштабная война в Украине поставила вопрос о способности России производить эти системы в условиях санкций – и не то чтобы обеспечивать экспортные обязательства, а банально свои собственные нужды.

Применение же ATACMS и системное выбивание С-400 поставило жирную точку в вопросе характеристик и возможностей этих комплексов.

По итогу всего вышеизложенного могу сказать только одно: поздравляю купивших ЗРС С-400 с "удачным" приобретением!