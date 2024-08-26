Коваленко: ракетный удар России по Украине 26 августа стал самым массовым за все время войны. В чем его особенности

Массированный комбинированный удар вместо Дня Независимости Украины, о чем неоднократно предупреждалось, российские оккупанты провели 26 августа. Целями удара, в который входили разные средства поражения, была энергетическая инфраструктура, а также другие гражданские объекты.

Хроника атаки

В состав ударной компоненты РОВ входило 127 ракет разного типа и 109 дронов-камикадзе Shahed-136:

Х-101/555 – 77 ракет;

Х-22/32 – 3 ракеты, из которых одна сбита;

Х-47М2 "Кинжал" – 3 ракеты (одна сбита);

9М723 ОТРК "Искандер" – 9 ракет (одна сбита);

КРМБ "Калибр" – 28 ракет;

Х-59/69 – 10 ракет.

Дроны-камикадзе Shahed-136 – 109, из которых сбито 99.

Ракет типов Х-101/555, КРМБ "Калибр" и Х-59/69 было сбито 99.

Фактически по общему количеству средств поражения это была самая массовая атака, в первую очередь за счет применения рекордного количества Shahed-136 – 109.

Первые пуски дронов-камикадзе Shahed-136 были осуществлены около часа ночи (очень непривычное время, поскольку обычно их запускают до полуночи). Причем явно с целью, чтобы медленные "шахеды" по темпу своего достижения воздушного пространства Украины сопоставлялись с темпом подлета дозвуковых ракет, а также на тот момент рассредоточили и истощили средства ПВО.

Видео дня

Пуски ракет Х-101/555 с Ту-95МС были после 7 утра – в то время, когда дроны-камикадзе уже рассредоточились по всей Украине, вскрыли системы ПВО и отвлекли на себя средства противодействия. Практически в тот же временной промежуток был и пуск крылатых ракет морского базирования "Калибр". Скоростные показатели этих типов ракет практически идентичны, а потому их применение максимально можно сбалансировать.

После 8 утра были осуществлены пуски ракет Х-22/32, которые в четыре раза быстрее Х-101/555, что опять же говорит о попытке сопоставить скоростные показатели с моментами входа в воздушное пространство и прорыва ПВО.

Около 9 утра – пуск Х-47М2 "Кинжал".

Последний вражеский объект в воздушном пространстве Украины был уничтожен после 15:00. И это был Shahed-136.

Настолько большого периода сбития дронов-камикадзе с начала налета еще никогда не было. Это действительно самый долговременный налет за весь период полномасштабной войны, что также говорит о сложности перехвата большого роя "шахедов" из-за ограниченных возможностей мобильных групп перехвата и необходимости усиления их воздушной компонентой.

Особенности

С учетом номенклатуры применяемых ракет нельзя сказать, что была выбрана какая-то совершенно особенная тактика – за исключением того факта, что большая часть этих средств поражения вошла в воздушное пространство Украины уже в дневное время суток. Возможно, это было связано с тем, что без применения самолетов ДРЛО А-50 наведение и ориентирование ракетной компоненты в ночное время осложняется. Именно под эту особенность и был подведен пуск дронов-камикадзе после полуночи.

Стоит отметить, что предыдущие ракетные удары РОВ также осуществляли в дневное время суток – вспомним хотя бы атаку 8 июля. То есть, с непосредственно ночными ракетными ударами у оккупантов возникли серьезные проблемы. Если это так, то дальнейшие тоже будут проводиться в дневное время суток.

Удар 26 августа также показал, что российские оккупанты применили количество ракет, практически соответствующее их производству за прошедший от 8 июля период. Иными словами, что произвели, то и применили.

Почему удар провели 26 августа? Очевидно, что изначально он готовился на День Независимости Украины. Причиной переноса акта террора могло стать то, что последние недели Силы обороны Украины держали российскую тактическую и стратегическую авиацию в постоянном напряжении регулярными налетами на аэродромы в радиусе 2 ты. км.

По всей видимости именно это не дало возможности оккупационным войскам полностью подготовиться к удару 24 августа. Хотя не следует исключать расчета командования РОВ и на то, что если самый напряженный для ПВО день прошел без серьезных инцидентов, то потом могли расслабиться. Но скорее все же первый вариант, нежели второй.

Выводы

Российские оккупанты не отказались от своей цели нанести массовый комбинированный удар, который был значительно усилен дронами-камикадзе.

Россия не изменила своим целям наносить удары по энергетике и в целом избирать для ударов по тыловой Украине именно гражданские объекты.

Часть не сбитых ракет относятся к категории тех, которые можно уничтожить ограниченным типом ЗРК. Речь идет о ракетах 9М723, Х-22/32, Х-47М2. Остальная часть имела возможность прорыва ПВО за счет ее перегрузки и истощения большим количеством воздушных объектов.

В ближайшие дни РОВ могут провести доразведывательные удары, но ограниченным боекомплектом. На акт террора 26 августа оккупанты потратили большую часть ракет, которые смогли произвести на своих предприятиях с июля по середину августа.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".