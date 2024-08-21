Коваленко: смена стратегии Сил обороны Украины в 2024 году ускорит истощение РОВ. Как на это повлияла Курская операция

Наступления Сил обороны Украины в Курской области РФ, начавшегося 6 августа, никто не ожидал – как и тех результатов, которые оно продемонстрировало. Операция в российском приграничье меняет стратегию СОУ на 2024 год с оборонного характера на оборонно-наступательный. Но как это может повлиять на ход боевых действий в целом? Чего больше – пользы или вреда – от такой смены стратегии?

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Прежде чем детально разобрать этот вопрос, не могу не вспомнить свой материал от декабря 2023 года, в котором я рассматривал стратегию СОУ на 2024 год.

Я акцентировал внимание на том, что основной стратегией СОУ будет оборонная с целью максимального истощения врага – без привязки к территориям, но с упором на повышение уровня потерь российских оккупационных войск. При этом я не исключал и наступательных действий.

Дословно:

"Я не пытался этим текстом сказать, что в ближайшей перспективе СОУ не смогут наступать, а будут только истощать врага. Нет. Да, у нас будут исключительно оборонные плацдармы, Донецкая область, Лимано-Купянская ось, отчасти Запорожская область. Да, некоторые позиции и локации мы вынуждены будем оставлять – и это тоже следует принимать адекватно, без паники и депрессии. Но есть плацдармы, где вполне может расширяться наше присутствие, поступательно вырисовывающееся в перспективу. Реальную и вполне осязаемую".

Так собственно, реализована ли была в 2024 году оборонная стратегия и насколько эффективно?

Оборонная стратегия и истощение врага

По состоянию на восьмой месяц 2024 года можно сказать, что оборонная стратегия себя полностью реализовала.

У российских оккупантов всего одно активное направление - Торецко-Покровское, на котором они могут себе позволить стабильное наступление. При этом на нем сконцентрировано сразу две группы войск - "Юг" и "Центр", а результаты продвижения на фоне такой концентрации войск – минимальны. Или кто-то хочет сказать, что продвижение группировки более 100 тысяч личного состава на глубину в 35 километров за год – это шедевр и пример наступательных кампаний?

При этом захват территорий оккупантам дается колоссальной ценой. Только в 2024 году последовательно было установлено с дюжину рекордов потерь – как в личном составе, так и технике. Рекордные потери артиллерии, автотранспорта, спецтехники, средств ПВО и т.д.

У России стали возникать проблемы с компенсацией ежемесячных потерь по технике. Российские эмиссары и запросы с просьбой выкупа советской и российской техники отправлялись по всему миру в страны, где она есть. Как одно из доказательств серьезности проблемы – личный визит Путина в КНДР.

Неоднократно отмечалось, что интенсивные боевые действия в 2024 г. для России это как игра ва-банк перед полным истощением ресурсов, которое будет неизбежным в 2025 году.

По данным Генштаба ВСУ потери российских оккупационных войск с 1 января по 31 июля 2024 г. составляли:

личный состав – 219 480;

танки – 2 416;

ББМ – 5 116;

ствольная артиллерия – 7 637;

РСЗО – 186;

ПВО – 282;

автотранспорт – 10 486;

спецтехника – 1 436.

Истощение противника через рост соотношения потерь с разницей в несколько раз проводилось успешно. Но в августе 2024-го началась новая, неожиданная фаза, где истощение идет через соотношение контролируемых территорий.

Курская операция

Операция СОУ в российском приграничье стала для многих неожиданной, оценить ее результаты многим было так же сложно.

Главной критикой этой операции было то, что направленные на ее выполнение ресурсы можно было отправить для контрнаступления на Донбассе.

Скажу сразу. Тот, кто думает, что теми силами и средствами, которые были использованы для Курской операции, можно было бы провести успешное контрнаступление на Донбассе и освободит, например, более 1 200 квадратных километров территории – крайне далек от военной науки.

Группировка Сил обороны Украины, используемая в Курской области, ничего бы не изменила на Донбассе - за исключением того, что растянула бы процесс наступления РОВ, численностью вынуждая их тормозить по ряду направлений. Но ни остановить, ни тем более пойти в контрнаступление – нет.

По сути Курская группировка СОУ на Донбассе задержала бы оккупантов на пару недель и больше ничего. А что мы имеем по Курску?

Полный развал приграничной логистики, особенно железнодорожной, идущей в Белгородскую область. С ряда других направлений нехотя, но все же командование РОВ начало передислоцировать подразделения - и этот процесс будет только нарастать, поскольку стабилизировать ситуацию они до сих пор не способны. Под контроль СОУ перешло более 1 200 км² Курской области, а если учесть изоляцию Глушковского района, то эта площадь может в ближайшее время превысить 1 500 км². Кроме того - пленные, пополнение обменного фонда и т.д.

Смогли ли б СОУ добиться таких результатов на Донбассе за 2 недели? Нет.

Но вот что интересно. Фактически, открыв Курское направление, защитники Украины перешли в наступление и стратегия 2024 года трансформировалась не только в оборонно-наступательную, но и обзавелась еще одним параметром при измерении истощения врага – территориальным. Поясняю.

За две недели операции СОУ взяли под контроль более 1 200 км² Курской области – это больше, чем РОВ оккупировали украинских территорий. До конца этой недели, к началу следующей в официальной отчетности может фигурировать цифра более 1 500 км². На мой взгляд, к отметке в месяц, к 6 сентября, контролируемая площадь Курской области превысит 2 000 км², а вполне реалистичным итогом операции может стать отметка 4 000 км². То есть, соотношение контроля РОВ и СОУ составит 1 к 4 км².

И это не только показатель переговорной перспективы по территориям, например, маловероятному, но все же гипотетическому обмену, но и вынужденный фактор истощения РОВ. Ведь стабилизация линии боестолкновений на 1 200, 1 500, 2 000 или даже 4 000 км² требует кардинально разного ресурса, не говоря уже про идею контрудара.

То есть, неизбежен процесс оттягивания сил и средств противника в Курскую область, ослабление некоторых участков и сомнительный эффект от стабилизационных мер на Курщине с учетом куда более стремительного расширения зоны контроля СОУ, чем прибытия подкрепления РОВ.

В настоящее время для стабилизации линии боестолкновений на Курщине российским оккупационным войскам нужна группировка более чем в 30 тысяч л/с. Площадь зоны контроля увеличится, увеличится и потребность в количестве группировки.

Выводы

Вероятность того, что тактика Сил обороны Украины в 2024 году может от оборонной перейти в контрнаступательную была невелика, но была. Однако никто не ожидал, что переход будет настолько кардинальным и свои плоды он уже как дает, так и будет давать.

В то время, как в зоне боевых действий на территории Украины оборона СОУ продолжает истощать врага (так, как и планировалось) в Курской области этот процесс приобретает иной, уникальный формат.

Фактически помимо механизированного истощения, которое стало бы неизбежным для РОВ в 2024 г., возникает проблема территориального формата, в том числе влияющая и на возможности оккупационных войск в зоне боевых действий, а также неизбежность роста потерь, распределение ресурса и ускорение все того же истощения.

Наступательная кампания РОВ в 2024 году "удалась" с треском!

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".