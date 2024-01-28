Коваленко: возможно ли наступление на Киев 2.0 и какой россиянам для этого нужен ресурс

После бегства российских войск с севера Украины, ставшего результатом провального наступления на Киев в 2022 году, в сети регулярно появляется информация об угрозе повторения такого "похода". В большинстве случаев она не соответствуют действительности, поскольку в Беларуси не наблюдается формирования ударной группировки, способной повторить подобный сценарий. Но вот вопрос: а какой же российским оккупационным войскам нужен ресурс для такого прорыва и как минимум начала городских боев за Киев? Давайте разберемся.

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Наступление-2022

Сначала стоит вспомнить, какими силами и средствами россияне наступали на Киев в 2022 году с территории Беларуси.

Через Черниговскую, Сумскую и Киевскую области с территории РБ во вторжении 24 февраля 2022 года принимали участие до 40 БТГр российских оккупационных войск, или в числовом эквиваленте – более 35 тысяч личного состава. С учетом резервов и тыловой части, оказывающей поддержку передовым подразделениям с территории Беларуси, общая численность группировки превышала 40 тысяч.

При этом стоит отметить, что это были элитные и полностью штатно укомплектованные подразделения, на подготовку и формирование которых ушли не просто годы, а десятилетие!

В составе этой группировки были 6-й танковый полк, 239 ТП, 37-я отдельная мотострелковая бригада, 64 ОМСБр, 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 31-я ОДШБр, 234-й ДШП, 45-я отдельная бригада сил специальных операций, 14-я ОБрССО ГУ ГШ ВС РФ и прочие подразделения.

Результатом такого прорыва стали колоссальные потери в живой силе и технике данной группировки, что вынудило ее очень быстро, буквально в течение месяца, покинуть захваченный плацдарм.

Следовательно, ресурс РОВ для повторения наступления на Киев не просто ради имитации, а с целью добиться хоть какого-то эффекта (как минимум удержания территорий), нужен совсем другой – значительно больший.

Какой нужен ресурс РОВ?

Ориентировочно, чтобы иметь успех в направлении Киева, группировка российских оккупационных войск должна составлять до 120 тысяч личного состава. Это количество должно быть достаточным для оперирования в Черниговской и Киевской областях, охватывая их часть по трассам 2205 и Е-95, но не позволяющее полностью охватить обе области.

При этом данные подразделения должны быть полностью, штатно укомплектованы по технике для эффективного выполнения боевых задач, а именно иметь в распоряжении:

танки – 1650;

ББМ – 4950

ствольная артиллерия – 1800;

РСЗО – 1800.

Кроме того, они должны иметь полное эшелонированное прикрытие ПВО по воздуху – как на марше, так и формируемое по мере продвижения, а также поддержку авиации с воздуха. Важной компонентой является обеспечение плотного и стабильного артиллерийского огня во время прорыва основных линий обороны, а именно – от 20 до 40 тысяч выстрелов в сутки только по этому направлению.

Именно такой потенциал должен быть у РОВ, чтобы попытаться прорвать оборону Сил обороны Украины и продвинуться к Киеву. Но для начала успешных боев в самом городе даже его будет недостаточно. А как скоро Россия сможет собрать такой ресурс?

Мобилизация

По состоянию на сегодняшний день у России нет лишних 120 тысяч военнослужащих, которые бы она могла себе позволить отправить на новое направление. Получить такой контингент она сможет только посредством мобилизации. При этом мобилизационный потенциал страны-агрессора без стресса для системы – это 50-60 тысяч человек. Это предел. Когда в России в 2022 г. мобилизовали по 100 тысяч в месяц, система испытала жесточайший стресс и буквально трещала по швам.

В настоящее время ежемесячная мобилизация в РФ составляет 20, 25 и пиковые значения – 30 тысяч в месяц. Этого количества хватает, чтобы компенсировать потери и постепенно наращивать людской ресурс в той или иной группе войск. Для РОВ сейчас особенно актуально наращивание группировки войск "Юг", оперирующей в Донецкой области, при пренебрежении остальными.

То есть при сохранении нынешней интенсивности боев и компенсации потерь у России при более масштабной мобилизации будет возможность формировать подразделения общим количеством в 20-30 тысяч личного состава в месяц. Иными словами, достижение планки в 120 тыс. может быть в течение 4-6 месяцев.

Но если подготовке этих подразделений будет уделяться хотя бы минимальное внимание и они будут проходить базовую подготовку, то последние мобилизованные в этой группе должны будут до полной готовности пройти курс подготовки 2-3 месяца. Затем слаживание.

Фактически, если будут соблюдены все минимальные требования, на создание группировки в 120 тысяч л.с. может потребоваться от 7 месяцев до года.

Но все же эти мобилизованные, но подготовленные, будут отнюдь не теми элитными головорезами, которых СОУ выбили с северного плацдарма в 2022 году.

Кроме того, помимо личного состава возникает вопрос и с комплектацией техникой – и не только.

Комплектация и поддержка

Выше я упомянул, что из себя представляет полная комплектация техникой ударной группировки в 120 тысяч. То есть в течение 7 месяцев и до года российский военно-промышленный комплекс должен будет передать армии РФ не только такое же количество танков, ББМ, артиллерии ствольной и реактивной, но при этом и продолжать поставлять аналогичную технику в другие подразделения – для компенсации потерь.

Уже не единожды отмечалось, что у россиян острейший дефицит техники. Они не могут полноценно штатно комплектовать свои подразделения, а потому в некоторых из них комплектация составляет 30% от штатной. То есть дефицит – 70%!

Может ли российский ВПК позволить себе в течение года поставить 1650 танков или почти 5 тысяч ББМ новосозданным подразделениям, которые будут воевать в обозримом будущем, а не здесь и сейчас? Может, но только в ущерб поставок тем, которые находятся в зоне боевых действий и которые, разумеется, тут же начнут проседать из-за еще большей нехватки техники.

Не менее интересный вопрос относительно артиллерии. И вопрос даже не столько в количестве единиц, сколько в количестве выстрелов в сутки для прорыва обороны СОУ.

Сейчас РОВ делают в среднем 10 и 15 тысяч (пиковый показатель) выстрелов в сутки. Даже при поддержке КНДР и Ирана российские оккупанты не могут выйти даже на треть того показателя, который они могли себе позволить в феврале-марте 2022 года – 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки!

Следовательно, достаточной поддержки от артиллерии не будет, а вместо быстрого прорыва обороны российские войска начнут топтаться между рубежами, неся потери.

Авиация в этом вопросе будет еще более бесполезной, поскольку ее применение в Киевской области, где одна из лучших не только в Украине, но и, возьму на себя ответственность заявить, в Европе, эшелонированная ПВО будет иметь возможность уничтожать российские самолеты даже до входа в воздушное пространство страны. Если, конечно, будет отдан приказ на такую ликвидацию россиян в небе Беларуси.

Выводы

Российское командование вынашивало, вынашивает и будет вынашивать планы по захвату Киева. Эта угроза будет сохраняться еще очень долгое время. Но в нынешних реалиях формирование полноценной ударной группировки для проведения такой операции для России просто неподъемная задача, не говоря уже об ежедневном ее снабжении и обеспечении всей необходимой номенклатурой.

Да, они могут пойти ва-банк и попытаться вторгнуться с севера, используя недоукомплектованные подразделения из необученных мобиков. Но это будет еще худший для них результат, нежели в 2022-м, и с куда большими потерями. Причем потерями не только людскими и техническими, но и территориальными по другим плацдармам.

Поэтому в реалиях сегодняшнего дня прорыв и захват Киева российскими оккупационными войсками невозможны.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".