Коваленко: враг зачастил с налетами "шахедов" и ракетными ударами по Украине. Анализ российского террора за месяц

В июне 2024 года российские оккупанты продолжили тактику комбинированных ударов по территории Украины, основными целями которых были объекты энергосистемы, аэродромы и логистика. Но сама тактика врага в июне отличалась учащением ударов при уменьшении применяемого боекомплекта. Но в номенклатуру ударов уверенно вернулись крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В течение июня 2024 года российские оккупанты продолжили практику регулярных системных комбинированных и одиночных ракетных ударов по Украине. Основной компонентой последних неизменно остаются ракеты Х-59/69, а также 9М723/728 ОТРК "Искандер-М"/KN-23. А вот основной компонентой комбинированных ударов являются Х-101/555, а также крылатые ракеты морского базирования "Калибр", которые российские оккупационные войска (РОВ) снова стали системно применять после долгой паузы.

Всего за месяц было использовано следующее количество ракет:

Х-59/69 – 13 (9 сбиты);

9М723 ОТРК "Искандер-М" – 17/0;

Видео дня

9М727 ОТРК "Искандер-К" – 11/7;

Х-101/555/55 – 68/57;

КРМБ "Калибр" – 21/14;

Х-47М2 "Кинжал" – 3/1;

неизвестного типа – 8/1.

Чаще всего таким ударам подвергались Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Хмельницкая области.

Обращает на себя внимание сокращение общего боекомплекта при системных ночных ударах. Так, самым массированным в июне был в ночь на 1 июня:

Х-101/555 – 35/30;

Х-59/69 – 3/0;

Х-47М2 "Кинжал" – 1/0;

Искандер-М – 4/0;

Искандер-К – 1/1;

КРМБ "Калибр" – 10/4.

Тогда же было запущено одно из наибольших в июне количество дронов-камикадзе Shahed-131/136, а именно 47 (46 были сбиты). Но после этого удара РОВ стали использовать намного меньший боекомплект, однако чаще – с периодом 2-5 дней. То есть, не выжидая полторы-две недели для накопления БК.

Это очень напомнило изменение тактики ударов в мае-июне 2023. Напомню, что тогда командование российских оккупационных войск отошло от практики массированных ударов по 50-70 ракет одновременно (но примерно каждые полторы-две недели) к ударам ограниченным БК по 15-30 ракет (но с паузами в несколько дней).

В июне 2024 года даже эти показатели были уменьшены. После 1 июня, с паузами в 2-5 дня, ночные ракетные удары наносились в количестве максимум до 15 ракет, а зачастую менее 10, разного типа. То есть – не ограниченным, а, по сути, минимальным боекомплектом.

Примечательно то, что в июне российские оккупанты использовали практически то количество ракет каждого типа, какое (согласно открытым данным) они могут производить в течение месяца. Эти показатели соответствуют и майским. Например, тот же 9М723 ОТРК "Искандер-М" – 16 ракет в июне и 16 ракет в мае. К сожалению, в обоих случаях с нулевыми сбитиями, поскольку применяются по областям, где нет ПВО, способной их перехватить, а именно – ЗРК Patriot и SAMP/T.

Помимо учащения ночных ударов с минимальным боекомплектом, существенных изменений в тактике РОВ не наблюдается. Основные цели не изменились – энергосистема, аэродромы и логистика. Вторичные цели – террор населения, удары по гражданским объектам, в том числе и застройке.

Основной ракетной компонентой при комбинированных ударах неизменно остаются Х-101/555, которые дополнительно усиливаются "Калибрами". А последних сейчас накоплено у российских оккупационных войск намного больше, чем Х-101/555. По количеству применяемых средств поражения морская компонента выходит на второе место в рамках ракетного террора Украины.

Shahed-131/136

В июне РОВ запустили по территории Украины 328 дронов-камикадзе, из которых было сбито 311! Фактически в прошлом месяце только 5% запущенных Россией иранских Shahed-131/136 достигли своей цели.

Также июнь, равно как и май, не стал рекордным месяцем по количеству использованных дронов-камикадзе, как это было в декабре 2023 года, когда оккупанты применили 625 "шахедов", или в марте 2024 – 603 единицы. Хотя в первую неделю июня было ощущение, что оккупанты могут выйти на рекордный показатель, поскольку запустили они по состоянию на 7 июня – 171/158 Shahed-131/136.

Такое количество явно намекало на крайне активный месяц, если не сказать больше, но нет. И в итоге в июне было применено 328 Shahed-131/136 с пиковым показателем налета 7 июня – 53/48.

Таким образом июнь 2024 г. ничем не отличается по интенсивности применения Shahed-131/136 от среднестатистических месяцев, со средним налетов в 350 ед. +/- 10%.

Цели ударов неизменно идентичны тем, что ставятся для ракетных ударов, но компонента Shahed-131/136 концентрировалась преимущественно на ударах по западу Украины, Хмельницкой области, хотя большая часть сбивалась на этапе пролета через южные, центральные и восточные области.

Выводы

В июне российские оккупационные войска не изменили своей главной цели – ударам по украинской энергетике, аэродромам и логистике, но количественная интенсивность явно уменьшились при учащении периодичности ударов.

Не изменилась тактика применения Х-59/69, а вместе с ними и 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М/К". В то время как Х-59/69 в более чем 50% случаях сбиваются средствами ПВО, имеющимися на вооружении Воздушных сил ВСУ, 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М/К" имеют значительно, я бы даже сказал, критически меньший показатель – особенно баллистическая компонента. Проблема остается неизменной, поскольку ее решение – это исключительно ЗРК Patriot и SAMP/T.

С другой стороны неизменная среднестатистическая интенсивность нанесения ракетных ударов и налетов дронов-камикадзе позволяет утверждать, что производство первых у России находится в состоянии стагнации без каких-либо количественно-качественных изменений, а вторых – целиком и полностью продолжает зависеть от поставок из Ирана, которые с некоторых пор тоже имеют определенные ограничения.

Тем не менее это не означает, что в июле Россия уменьшит удары – как комбинированные, так и одиночные по Украине, а также налеты "шахедов". Командование РОВ будет держать уровень ударов, соответствующий их производственному и накопительному потенциалу, неизменным, а при любой возможности интенсифицировать атаки – сделает это безотлагательно.