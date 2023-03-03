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"Пробивают дно": Красный Крест доставил оккупационным "властям" под Мариуполем компьютерную технику как "гумпомощь", – Андрющенко

Дарья Дурова
War
2 минуты
9,1 т.
В оккупированном Мангуше незаконная 'администрация' засветила помощь Международного комитета Красного Креста

Незаконные оккупационные "власти" поселка Мангуш Донецкой области показали разгрузку гуманитарной помощи, которую им предоставил Красный Крест. Судя по фотографиям российской стороны, организация передала захватчикам компьютерную и офисную технику.

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На возмутительный инцидент в пятницу, 3 марта, обратил внимание советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. "Красный Крест пробивает очередное дно в оккупированном Мариупольском районе", – написал он.

По его данным, гумпомощь от Красного Креста коллаборанты получили 2 марта.

Новая техника была направлена в том числе так называемому отделу по делам детей, способствующему депортации и похищению несовершеннолетних украинцев оккупантами, и "управлению соцзащиты", активно участвующему в принудительной паспортизации населения.

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Красный Крест передал врагу компьютерную технику

"Может, миссия КК уже перестанет прятаться и сразу повезет дроны и планшеты на передовую оккупантам? Или начнет обеспечивать полицейские пыточные в Мариуполе и районе?" – спросил Андрющенко.

Он сказал, что Красный Крест демонстрирует не просто кризис и деградацию своей сути. "Это чистое использование международной гуманитарной помощи для упрощения работы оккупантов... Существует ли предел цинизма, который они не готовы преступить ради отчета о помощи "гражданским" во время войны?" – написал советник мэра.

Мангуш на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее президент Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста из-за бездеятельности в ситуации с украинскими военнопленными.

– 8 декабря президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с четырехдневным визитом, посетила Николаевщину и Херсонщину.

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