"Пробивают дно": Красный Крест доставил оккупационным "властям" под Мариуполем компьютерную технику как "гумпомощь", – Андрющенко

Незаконные оккупационные "власти" поселка Мангуш Донецкой области показали разгрузку гуманитарной помощи, которую им предоставил Красный Крест. Судя по фотографиям российской стороны, организация передала захватчикам компьютерную и офисную технику.

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На возмутительный инцидент в пятницу, 3 марта, обратил внимание советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. "Красный Крест пробивает очередное дно в оккупированном Мариупольском районе", – написал он.

По его данным, гумпомощь от Красного Креста коллаборанты получили 2 марта.

Новая техника была направлена в том числе так называемому отделу по делам детей, способствующему депортации и похищению несовершеннолетних украинцев оккупантами, и "управлению соцзащиты", активно участвующему в принудительной паспортизации населения.

"Может, миссия КК уже перестанет прятаться и сразу повезет дроны и планшеты на передовую оккупантам? Или начнет обеспечивать полицейские пыточные в Мариуполе и районе?" – спросил Андрющенко.

Он сказал, что Красный Крест демонстрирует не просто кризис и деградацию своей сути. "Это чистое использование международной гуманитарной помощи для упрощения работы оккупантов... Существует ли предел цинизма, который они не готовы преступить ради отчета о помощи "гражданским" во время войны?" – написал советник мэра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее президент Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста из-за бездеятельности в ситуации с украинскими военнопленными.

– 8 декабря президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с четырехдневным визитом, посетила Николаевщину и Херсонщину.

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