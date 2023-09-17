Красный Крест официально подтвердил, что мэр Херсона Колыхаев – в российском плену: что известно

Мэр Херсона Игорь Колыхаев, похищенный российскими оккупантами в июне 2022 года, находится в плену врага. Его статус официально подтвердил Международный комитет Красного Креста.

Об этом заявило "Суспільне" со ссылкой на сына городского главы Святослава Колыхаева. Он рассказал, что получил официальное подтверждение 13 сентября 2023 года.

Есть информация, что украинского чиновника незаконно удерживают на территории страны-агрессора.

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья – не отметили. Также обновился его статус в личном координационном кабинете штаба", – сообщил сын.

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В начале полномасштабного вторжения, 25 апреля 2022 года, войска Российской Федерации заняли здание Херсонского городского совета. На следующий день Колыхаев обратился в Офис президента Украины по поводу незаконного назначения оккупационных т.н. властей.

5 мая того же года мэр Херсона сообщил, что находится в городе и работает дистанционно. 11 мая он снова направил в ОП свое заявление.

28 июня 2022 года оккупанты в Херсоне похитили Колыхаева, сообщила его советница Галина Ляшевская. Национальная полиция Украины открыла по этому факту уголовное производство.

С 7 июля 2022-го полномочия мэра временно исполняла секретарь горсовета Галина Луговая. 2 марта 2023-го президент Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Как писал OBOZREVATEL, предварительно, утром 28 июня 2023 года Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся в Херсоне сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, был задержан вооруженными росгвардейцами и, скорее всего, сотрудниками ФСБ РФ.

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