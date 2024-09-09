Кремль действует нагло и цинично: дипломат объяснил, почему Западу тяжело противодействовать спецоперациям России

Западу нужно активизировать противодействие российской гибридной войне, найти быстрые и более действенные методы. Потому что Кремль действует активно, нагло и цинично, используя любую возможность для достижения своих целей.

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В комментарии OBOZ.UA дипломат Игорь Долгов, возглавлявший Миссию Украины при НАТО, отметил: проявления гибридной войны будут, пока будет существовать противостояние демократии и тоталитаризма. И в США, и в Европе видят это давно, но с защитой от России до сих пор есть проблемы.

"Вопрос в том, что противопоставить российским спецоперациям такового направления? Это достаточно сложно ограничить и еще сложнее контролировать. Потому что контролируемые средства массовой информации или политическое поле, например, в тоталитарных Китае и России удалось сделать. В Европе и в Штатах установить жесткий контроль за деятельностью СМИ и политических партий почти невозможно", – отметил бывший заместитель главы МИД Украины.

Информационные вражеские спецоперации особенно эффективны против тех, кто подвержен влиянию. Например, на востоке Германии более склонны верить российским нарративам о войне в Украине.

"Почему в Германии россияне самые активные? Потому что, будучи демократической страной, она не может действовать силовыми методами без решений суда. Должны быть приняты решения соответствующих органов, а просто разогнать все это не получится", – объяснил эксперт.

Кроме того, еще со времен оккупации Восточной Германии у российской разведки осталось там много агентов. Это упрощает россиянам работу.

Долгов подчеркнул: Западу нужно действовать быстрее и более решительно.

"Если говорить о том, как действует эта российская система, она же действует и "вправо, и влево", работает и с "фашистами, и с антифашистами". То есть им все равно с кем работать, главное – чтобы все эти движения вносили сумбур внутри Европейского Союза. Все средства хороши, если нужно нанести вред", – сказал он.

Поэтому в ЕС "должны, наконец, реально задуматься и начинать активно создавать противоядие подобным спецоперациям, потому что потом может уже будет и поздно".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно хакеры атаковали Немецкое агентство безопасности полетов, офис которого расположен в Лангене (земля Гессен), вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне. Атаку могла совершить группировка Fancy Bear (APT28), которую связывают с РФ.

– В начале сентября Соединенные Штаты официально обвинили шестерых россиян в кибератаках на компьютерные системы правительства Украины в преддверии полномасштабного вторжения. Среди фигурантов только одно гражданское лицо, остальные пятеро – офицеры российского ГРУ.

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