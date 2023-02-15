Кремль готовит шесть тысяч 'служащих' для оккупационных администраций в Украине – ЦНС

Россия планирует централизованно завозить россиян для работы в местных оккупационных администрациях. К этому шагу государство-агрессор вынуждено прибегать из-за массовых отказов местных жителей от сотрудничества с захватчиками.

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В настоящее время в РФ готовят программу подготовки "гауляйтеров" для около 6 тысяч человек, будут обучать их в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Кремль не имеет достаточного количества коллаборантов и потому начал программу подготовки "специалистов" для работы в "местных" администрациях. Ничего в россиянах так не выдает оккупантов, как то, что местные отказываются с ними сотрудничать. Следовательно, Москве приходится имитировать местное самоуправление на захваченных землях свезенными сотрудниками", - отмечено в сообщении.

По данным ЦНС, готовятся к приезду на оккупированные территории около 6 тысяч россиян, их обучают в РФ на государственном уровне. Пятую часть "выпускников" составят местные предатели, остальные - граждане РФ.

"Враг начал программу подготовки гауляйтеров, которая должна охватить 6000 человек. Подготовкой работников занимается Российская академия народного хозяйства при президенте РФ, то есть академия имени Владимира Путина. Ожидается, что большинство выпускников курса будут составлять россияне, но до 20% оккупанты все же планируют набрать из местных коллаборантов, которые будут служить ширмой для этого процесса", - добавили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что Кремль пытается заселить оккупированные территории россиянами. Государство-агрессор пытается изменить демографический состав населения временно оккупированных украинских областей.

Для "агитирования" россиян переезжать РФ прибегает к разным средствам, в частности, недавно оккупанты пообещали выдавать льготную ипотеку для приобретения жилья на захваченных Россией украинских землях. Это, с одной стороны, стимулирует россиян ехать на оккупированные территории Украины, с другой – подталкивает украинцев на этих территориях брать российские паспорта, чтобы получить возможность поучаствовать в подобных программах.

В то же время оккупанты устроили шантаж на захваченных территориях Запорожской области. Там местным жителям обещают вернуть их захваченные дома, если они получат паспорта РФ.