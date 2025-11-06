Кремль готовит условия для привлечения резервистов к войне против Украины – ISW

Страна-террорист Россия продолжает менять собственные законы, чтобы привлекать резервистов к войне против Украины. Недавно был принят закон, который позволяет резервистам участвовать в специальных тренировках для охраны критически важных объектов на территории страны.

Несмотря на предыдущие заявления чиновников, что резервисты будут действовать только в пределах своих регионов, новый закон не содержит никаких территориальных ограничений. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что Кремль считает временно оккупированные территории Украины российскими, закон фактически открывает возможность отправлять резервистов в эти регионы. 4 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому ежемесячные выплаты контрактиков распространяются на всех военных, которые "отражают украинские атаки на территории РФ" или действуют вблизи районов так называемой "специальной военной операции".

На этом фоне Кремль скрывает возможные отправки резервистов на войну против Украины, пытаясь представить законодательные изменения как меры по усилению защиты инфраструктуры. Зато представители нефтегазовых компаний отмечают, что не ожидают от резервистов эффективной защиты.

Что предшествовало

4 ноября Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать резервистов для охраны критически важных объектов на территории России. Решение уже вызвало дискуссии среди военных обозревателей – в частности из-за риска превращения резерва в "второй фронт" внутри страны.

Новый документ позволяет привлекать резервистов к выполнению задач по указу президента. Власти отмечают, что закон не предусматривает всеобщей мобилизации. Однако, несмотря на заявления о "добровольности" россияне опасаются, что под предлогом охраны объектов власть постепенно готовит к войне тех, кого не мобилизовали в прошлом году.

Предполагается, что резервисты будут проходить сборы по месту жительства. Формально они будут охранять стратегические объекты – электростанции, транспортные узлы, военные склады. Им обещают те же социальные гарантии, страховые выплаты и медицинское обеспечение, что и действующим военнослужащим.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор также подписал закон, который позволяет призыв на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, все этапы подготовки к призыву будут продолжаться непрерывно в течение года.

Также стало известно, что страна-агрессор Россия продолжает проводить массовую милитаризацию сферы образования. В РФ подростки с 8-9 классов осваивают управление беспилотными летательными аппаратами, что должно формировать "представление о современном боевом опыте".

