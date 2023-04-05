Кремль использовал стратегический запас дальнобойных ракет на трансформаторные будки в Украине: Игнат указал на изменение тактики врага
Российские оккупационные войска израсходовали значительную часть высокоточных дальнобойных ракет на удары по украинской инфраструктуре. Желаемого эффекта РФ не достигла, поэтому теперь ищет новые способы обстреливать Украину.
Об этом в эфире телеканала "FreeДОМ" утром 5 апреля заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Полковник сказал, что у противника ракет теперь недостаточно, стратегические запасы некоторых видов уже исчерпаны – но не все, подчеркнул военный (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Не все. Потому что сейчас скажут, будто бы я заявил, что ракеты все израсходованы. Нет", – отметил спикер.
Он сказал, что оккупанты истратили стратегические запасы дальнобойных и высокоточных ракет, таких как крылатые Х-101, "Калибр", а также баллистические "Искандер М".
"Самое большее количество ракет (около 800) противник использовал именно для ударов по нашей инфраструктуре, топливно-энергетическому сектору Украины. Таким образом, имея еще некоторый запас, они будут дальше накапливать [ракеты]. Но накапливать непросто, раньше они их годами копили, но вот так использовали на трансформаторные будки", – отметил Игнат.
Он объяснил, что врагу пришлось искать новые методы применения ударов с воздуха. Кроме реактивной артиллерии, активно задействованы зенитные С-300 в прифронтовых зонах, а также авиационные бомбы. Последние стали для Сил обороны новым вызовом.
Захватчики продолжают запускать и дроны-камикадзе, но эффективность нашей ПВО против этих целей значительно возросла.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Недавно в сети показали содержимое российской ракеты Х-101. Ее стоимость – 12,5 млн долларов, но внутри находятся довольно дешевые детали китайского производства.
– В ГУР считают, что у Российской Федерации ограничены возможности по изготовлению новых Х-101 и "Калибр". В течение месяца государство-агрессор способно производить около 50 ракет таких типов вместе взятых.
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