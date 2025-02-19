Кремль не отказался от своих целей: в ISW объяснили какие сигналы дала Россия на переговорах в Саудовской Аравии

Американская и российская делегации накануне, 18 февраля, провели первые двусторонние переговоры о войне России против Украины. Однако Россия продолжает демонстрировать признаки того, что она не собирается идти на какие-либо существенные уступки, об этом говорят, в частности, западные разведывательные службы и чиновники США.

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Российский диктатор Владимир Путин сохранил свои максималистские цели в этой войне и по-прежнему хочет контролировать всю Украину. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на сообщение NBC от 18 февраля со ссылкой на четырех представителей западной разведки и двух представителей Конгресса США, которые в один голос утверждают: разведданные Соединенных Штатов и неуказанных близких американских союзников показывают, что президент России Владимир Путин по-прежнему хочет контролировать всю Украину и что его цели "остаются" максималистскими. Как отметил один из чиновников Конгресса, нет "нулевых" разведданных, которые бы показали, что Путин заинтересован в "настоящем мирном соглашении прямо сейчас".

Сотрудники разведки утверждают, что Путин не намерен выводить войска из Украины или отводить личный состав или технику от западных границ России.

"Шесть официальных лиц заявили, что Путин может согласиться на прекращение огня и мирное соглашение, чтобы дать российской армии время отдохнуть и восстановиться, и среди западных официальных лиц есть идея, что Путин может "пройти по ходу" переговоров, чтобы увидеть, какие уступки он может получить, и вернуть Россию в мировое сообщество". Два чиновника Конгресса и бывший высокопоставленный чиновник администрации США отметили, что "широкие амбиции" Путина остались неизменными с момента завершения правления администрации Байдена и прихода к власти новой администрации Трампа", – пересказали в ISW сообщения NBC.

По оценкам западных разведслужб, Путин не изменил своей теории победы в Украине и все еще верит, что военное преимущество России таково, что Россия может "пережить" Запад и Украину на поле боя. Поэтому стратегия диктатора, по словам шести источников NBC, заключается в "выжидании", пока Украина и Европа истощатся, чтобы получить контроль над всей Украиной.

При этом, как отметил один из представителей западной разведки, Путин по-прежнему "думает, что он побеждает". А российское общество не давит на него из-за огромных потерь России в личном составе, что заставило бы Кремль прекратить войну.

"В июне 2024 года Путин заявил, что российские силы имеют целью "выдавить" украинские силы "с тех территорий, которые должны быть под контролем России", и что России не нужно проводить еще один частичный принудительный призыв в резерв, подобный тому, что был в сентябре 2022 года, поскольку Россия не пытается быстро достичь своих военных целей в Украине. Путинская теория победы допускает, что российские военные могут поддерживать медленное, ползучее продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут защищать, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину", – говорится в материале ISW.

О том, что добросовестные переговоры Путину не нужны и он продолжает стремиться уничтожить украинское государство, свидетельствуют и многие последние заявления из РФ. И все это – на фоне отсутствия малейших признаков, что Кремль готов пойти на реальные компромиссы.

Так, официальные лица Кремля неоднократно отрицали суверенитет Украины над ее международно признанными границами 1991 года и легитимность украинского правительства. В последний раз 16 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия скорректировала свою позицию относительно потенциальных переговоров с Украиной из-за якобы "дефицита" суверенитета Украины.

Одной из любимых тем для официальных лиц Кремля во главе с Путиным является также распространение лживых нарративов о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным", а следовательно, якобы "не имеет полномочий" вести переговоры с Россией, тогда как РФ, мол, не обязана выполнять какие-либо соглашения, которые Зеленский может подписать в будущем.

К тому же из Москвы постоянно раздаются требования, что Украина должна отдать РФ не оккупированные захватчиками территории на востоке и юге Украины, настаивая на том, что Россия ни на какие территориальные уступки не пойдет.

Эти же сигналы – о нежелании Кремля вести переговоры о войне в Украине и намерениях достичь своих максималистских целей – транслировали и представители российской делегации в Саудовской Аравии во время встречи с делегацией США.

"Лавров заявил, что власти Румынии и других неуточненных государств ЕС обсуждают претензии на территорию Украины. Претензия Лаврова является частью более широкой информационной операции Кремля, которая утверждает, что украинская территория на самом деле является исторической территорией других государств, так что только отдельная часть на западе Украины может остаться независимой после того, как Россия и другие соседи Украины поглотят большую часть украинской территории", – отметили в ISW.

Кроме того, в российском МИДе заявили, что российская делегация в Саудовской Аравии подтвердила необходимость устранения "первопричин" войны в Украине. По версии государства-агрессора, эти "первопричины" заключаются в якобы нарушении НАТО обязательств не расширяться на восток и в вымышленной дискриминации украинским правительством этнических русских и русского языка, СМИ и культуры в Украине.

О том, что Россия "вынуждена" устранить эти "первопричины", представители Кремля в последние недели говорили особенно часто. В частности, этот тезис звучал и во время телефонного разговора Путина с Трампом 12 февраля.

"Утверждение о "первопричинах" войны является прямой ссылкой на требования Путина к США и Украине в конце 2021 и начале 2022 года, и включают требования, которые заставят Украину стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не сможет присоединиться к НАТО, наложат жесткие ограничения на численность украинских военных и устранят украинское правительство. Представление Москвой "первопричин" войны призвано возложить вину за полномасштабное вторжение России на Украину и представить начало этой захватнической войны как нечто, к чему Россия была вынуждена прибегнуть, а не как неспровоцированную агрессию, которой она на самом деле была", – отметили в ISW.

Кремль при этом совсем не смущает, что подобные утверждения разбиваются тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы и был избран с одним из ключевых тезисов программы: прекращение российско-украинской войны на Донбассе. После избрания на пост президента он всячески пытался вести переговоры с Путиным, а тот отказался прекратить постоянные нарушения Минских договоренностей Россией и ее приспешников на оккупированной части Донбасса.

Аналитики также акцентировали внимание на другом заявлении Лаврова: что, мол, Россия не наносила умышленных и многолетних ударов по украинской энергетике. Главный "дипломат" РФ, не моргнув глазом, выдал, что российские войска не стремились разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру – несмотря на, как подчеркнули в ISW, "многочисленные доказательства того, что российские войска последовательно вели ударные кампании с использованием высокоточного оружия, направленного именно на энергетическую инфраструктуру Украины".

"Российские войска также неоднократно экспериментировали с различными пакетами ударов, направленных на то, чтобы высокоточное оружие могло обойти украинскую противовоздушную оборону и достичь запланированных целей энергетической инфраструктуры. Лавров утверждал, что официальные лица США на двусторонней встрече предложили мораторий на удары по российским и украинским энергетическим объектам, а Лавров ответил, что российские войска наносят удары только по объектам, которые "непосредственно поддерживают" украинскую армию. Лавров намеренно умаляет кампании российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которые российские войска ведут каждую зиму полномасштабного вторжения России", – отметили в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия "замахнулась" на новые территории Украины. В частности, 17 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Он намекнул, что мирные переговоры должны "исправить" ситуацию в этих областях и что Украина должна "уступить" остальные их части, которые остаются под властью украинского правительства.

"Небензя требует, чтобы Украина уступила около 30% территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы Россией (сейчас российские войска оккупировали примерно 99% территории Луганской области)", – отметили в ISW.

Также в Кремле хотят расформирование украинской армии.

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