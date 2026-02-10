Сегодня очень хороший день: Кремль отрезал себе и своим военным Телеграм!

Это означает громадные проблемы со связью для росармии. Не зря они сами там называли Павла Дурова "начальником связи всея ВС РФ". И называли так не зря: буквально вся фронтовая коммуникация с российской стороны идет (шла) в Телеге.

В сочетании с недавним отключением Старлинка - это практически как Рождество и Новый год для ВСУ.

***

Я, кстати, рискну предположить, что отключение Телеги и убер-популярных военных "каналов-правдорубов" может быть связано с нервозностью Кремля по внутренней ситуации: приближается экономический коллапс, а вместе с ним – массовое недовольство, которое будет искать выход. Чтобы всякие правдоискатели не писали лишнего и не баламутили плебс, их превентивно отключают от аудитории.