Кремль 'передал' Татарстану контроль над Северодонецком и Лисичанском: на 'перевоспитание' вывезли 200 детей

Страна-агрессор Россия "передала" агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное в Луганской области Украины под полный "контроль" своего субъекта – Республики Татарстан. Украинский регион незаконно посетила делегация из Татарстана во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в воскресенье, 29 октября. Как отмечается, делегация обсуждала с оккупационными администрациями якобы проекты по восстановлению захваченных городов, а также по "перевоспитанию" местной молодежи.

Захватчики договорились о показательном "восстановлении инфраструктуры" населенных пунктов. Из Татарстана на Луганщину будут отправлять работников, а селить их намерены в квартирах и домах, которые оккупанты признали как "бесхозяйственные".

Кроме того, Татарстан курирует программу, по которой должен "перевоспитать" местную молодежь.

По информации ЦНС, в течение октября российские захватчики вывезли около 200 украинских детей в казанский лагерь "Заречье". Там оккупанты проводят "мероприятия", цель которых – изменить национальную самоидентификацию маленьких граждан Украины.

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Кроме того, по информации учреждения, там проводились фиджитал-соревнования (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр). В ЦНС не исключают, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления БПЛА на поле боя.

Также Татарстан будет финансировать открытие центров тестирования по программе "готов к труду и обороне". Это российская форма спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей. Обычно дальше детей агитируют учавствовать в парамилитарных организациях, как Юнармия или молодежный актив путинской партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия своим вторжением в Украину, которое началось еще в 2014 году, спровоцировала демографический кризис в Луганской области. Сейчас население региона составляет всего 1,5 миллиона человек, о чем говорят сами оккупанты.

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