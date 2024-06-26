Кремль пошел на риск: разведка Британии рассказала, чем обернулась для РФ вербовка зэков на войну
Возвращение на свободу бывших заключенных, которым удалось завершить контракт на войне против Украины, вызвало рост преступности в Российской Федерации. Правительство страны-агрессора готово пойти на такую рискованную практику, чтобы продолжать полномасштабное вторжение.
Впрочем, негативные последствия беспокоят даже российских чиновников. На это обратила внимание британская разведка. Ее отчет был опубликован 26 июня в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Публично свою обеспокоенность выразили несколько депутатов Госдумы.
К примеру, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предупредила: преступлений будет больше, ведь эти экс-заключенные не социализированы. В интервью одной из пропагандистских газет она высказала уверенность в том, что бывшие зэки должны находиться под постоянным контролем правоохранительных органов, общество необходимо защищать от таких людей. В законодательстве РФ на этот счет нужны изменения, уверена Останина.
Депутат Госдумы Максим Иванов также заговорил о вероятном росте преступности после возвращения российских зэков с "СВО".
А первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что заключенным, отправленным воевать, не следует разрешать возвращаться в Россию до тех пор, пока не будет достигнута "победа" РФ.
Разведка Великобритании считает, что государство-агрессор вербует заключенных для войны как минимум с июля 2022 года. Инициатором этой практики был экс-главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
Примечательно, что генпрокуратура России прекратила публиковать официальную статистику преступности с 1 января 2023 года. Частично это может быть связано с ростом насильственных преступлений, совершаемых бывшими зэками после их возвращения домой.
По подсчетам издания "Верстка" (на апрель 2024 года), по меньшей мере 107 россиян были убиты и еще 100 серьезно ранены оккупантами, вернувшимися фронта.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– В Российской Федерации полным ходом идет героизация преступников, которых судили по тяжким статьям. Они сначала убивали у себя дома, а потом подписали контракт с минобороны страны-агрессора и таким образом вышли из тюрьмы.
– Диктатор Владимир Путин помиловал даже серийных убийц и маньяков, на счету которых множество человеческих жизней. Детальнее об этом читайте в нашем материале по ссылке.
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