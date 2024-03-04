Кремль послал на убой десяток Су-34, готов положить в Украине еще двадцать, это 'допустимый коэффициент потерь'. Интервью со Свитаном

Потери авиации российской оккупационной армии за последний месяц колоссальны. "Стандартным способом", при помощи зенитно-ракетных комплексов, уничтожено 13 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это больше, чем то количество, которое способен произвести российский ВПК за год. Но накануне "выборов Путина" Кремль сознательно идет на такие жертвы.

Для агрессора это "допустимые потери". Точно так же для него допустимо ежедневно терять порядка тысячи своих солдат во время "мясных штурмов". Делается это с одной-единственной целью: во что бы то ни стало захватить как можно больше украинских территорий, чтобы удовлетворить вождя. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Всего за одни сутки 29 февраля было уничтожено три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34, всего за февраль их было "отминусовано" 13. По вашему мнению, в чем тут секрет? Благодаря чему Силам обороны удается так эффективно прореживать авиапарк оккупанта?

– Дело в том, что в последнее время россияне увеличили количество самолетовылетов, буквально на порядок. Потому что стоит задача забросать переднюю линию фронта достаточным количеством КАБов. А для этого надо увеличить количество самолетов и количество вылетов как таковых. И это приводит к увеличению вероятности уничтожения самолетов нашими ЗРК. Это естественный процесс – чем больше самолетов вылетает, тем больше их уничтожается.

Речь идет о стандартном способе уничтожения. У нас есть Зенитно-ракетные войска в составе Воздушных сил Украины под руководством толковых генералов. У них есть порядка полудесятка механизмов уничтожения. От старых советских C-200, С-300 вплоть до новых Patriot, которые могут выполнять эти задачи. Дальность уничтожения самолетов от 70 до 120 километров. В частности, С-300 работает на 70-75 километров, более новые модификации до 150 километров.

Таким образом, это фактически рутинная работа наших зенитчиков, но за счет увеличения количества используемых самолетов и самолетовылетов она дает такой хороший результат.

На самом деле за эти две недели мы уже уничтожили Су-34 больше, чем Россия производит за год.

– Сколько истребителей Су-34 производится в России в год?

– Самолетов такого уровня в России производится около двух десятков в год. Из них Су-34 – до десяти. Но там используется механизм замещения. Например, если нужно больше Су-34, то производится меньше Су-35, или, например, за счет производства Су-30 производят больше Су-34.

Поэтому, думаю, сейчас они прекратят выпуск других самолетов, срочно поставят на производство только Су-34, чтобы восстановить потери. Но уже не восстановят. Это безвозвратные потери бомбардировщиков, как минимум, на ближайший год.

– Но ведь в России есть запас Су-34. Есть ли у вас информация о том, сколько "сушек" имеется на вооружении?

– Небольшой запас. У них было около сотни Су-34, еще около сотни Су-35, плюс около сотни Су-30. И вот уже более 10%, по крайней мере, Су-34 мы уже уничтожили.

– Может ли кто-либо из союзников помочь России с авиацией? Кто из них может располагать подобной техникой? Есть ли возможности у страны-оккупанта восстановить парк не только за счет своего ВПК, но и за счет покупки?

– Нет. Россия продавала некоторые самолеты, но обратно их никто не отдаст. Наоборот, еще одна проблема РФ в том, что у них есть ряд договоров на поставку самолетов, но поставки задерживаются. Так, они не выполняют договор с Ираном, которому обещали Су-35 – чуть ли не 60 самолетов. Вряд ли Россия сможет столько дать Ирану. Тем более, что они завязаны на передаче нам F-16 (эксперт имеет в виду предполагаемую договоренность о том, что РФ не будет поставлять Ирану Су-35, а Запад не будет передавать Украине F-16, – Ред.).

Таким образом, вряд ли россияне будут куда-то отдавать самолеты, но и никто им обратно самолеты не отдаст, так как они уже сорвали сроки поставки практически всем.

Что касается новых самолетов, например, китайских, то на таких самолетах российские летчики быстро не переучатся, это полгода, а то и год. Китайская техника – довольно своеобразная.

Думаю, сейчас россияне будут максимально наносить бомбовые удары. Сколько авиабомб у них есть, столько они и используют. Они пойдут на потери еще десяти или двадцати самолетов. Это так называемые внесенные в реестр коэффициенты разрешенных потерь. И только потом прекратятся вылеты как таковые.

Наверное, все это будет продолжаться до "выборов Путина". Почему они не просто рискуют, а реально идут на потери? Это осознанное решение нести потери, так как стоит задача до выборов захватить по максимуму украинской территории.

– Мы видим, как на отдельных участках фронта российской оккупационной армии удается продвигаться. Это тоже за счет таких запланированных потерь личного состава?

– А по-другому никак. Что касается состояния грунта, то в последнее время немного подсохло, но по донецкому чернозему тяжелую технику особо не вывезешь. Поэтому единственный способ наступательных действий – это так называемых мясные штурмы.

Они действуют по точно такой же схеме: есть определенный допустимый коэффициент потерь. Грубо говоря, если им надо захватить один километр площади, потеряв при этом тысячу россиян, они на это идут, для них это допустимо, потому что в живой силе у них нет недостатка. Они могут терять до тысячи в сутки. Потому что примерно тысяча россиян становится на учет в рекрутинговых центрах России.

– То есть любые жертвы, любые потери ради того, чтобы порадовать диктатора?

– Не любые, а допустимые. Но эти допустимые нормы у них довольно существенные. Если мы сегодня уничтожим все сто самолетов, завтра им не на чем будет летать. Или сегодня мы уничтожим полумиллионную российскую армию, а завтра им будет нечем воевать. Это уже не допустимые потери.

Но на очень большие допустимые потери они идут, чтобы удовлетворить Путина перед выборами, как-то выслужиться.