Кривой Рог накрыло облаком черного дыма из-за внештатной ситуации на предприятии. Фото и видео

Утром 23 июня Кривой Рог на Днепропетровщине накрыло огромное грязное облако дыма, ставшее результатом внештатной ситуации на металлургическом комбинате. Мониторинг оценки качества воздуха указывал на опасность для здоровья, поэтому жителей призывали оставаться дома.

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Об этом сообщило издание "Свои. Кривой Рог", публикуя ряд кадров задымленного города. Издание обратилось к пресс-службе завода "АрселорМиттал" – там объяснили причину и заверили, что ситуация под контролем.

"Облако накрыло Кривой Рог. Вероятно, связано с промышленным выбросом. Не то чтобы это редкость, но именно такое еще не видели", – писали сначала в местных пабликах.

По словам очевидцев, облако распространялось от "Кохсохима" или Арселора, внимательными должны быть жители Металлургического, Саксаганского и Долгинцевского районов города. Людям, особенно аллергикам, посоветовали воздержаться от прогулок на улице. Мониторинг оценки качества воздуха показывал, что он очень вреден.

Позже пресс-службе завода "АрселорМиттал" подтвердили, что речь идет о внештатной ситуации на предприятии, следствием которой стало сильное задымление города.

Там сообщили, что около 05:00 в воскресенье на предприятии произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы.

"Вынуждены были прибегнуть к кризисным технологическим действиям для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе. Сейчас энергоснабжение возобновлено. Ситуация под контролем", – процитировало местное издание информацию от завода.

Как сообщал OBOZ.UA, массированные российские атаки на украинскую энергетику, в том числе и на Днепропетровщине, привели к росту дефицита в энергосистеме и отключениям света. Специалисты говорят, что ремонт поврежденных объектов инфраструктуры требует времени, к сожалению, некоторые никогда не будут восстановлены.

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