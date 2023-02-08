'Крым – это ключ к победе': генерал Годжес спрогнозировал развитие событий на фронте. Видео

Украина сможет вернуть Донбасс, но деоккупация Крыма нуждается в дополнительных средствах. Освободить Крымский полуостров ВСУ смогут, если Запад предоставит высокоточное оружие большой дальности.

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Об этом заявил американский генерал, занимавший пост командующего армией США в Европе, Фредерик Бенджамин Годжес в интервью Тарасу Березовцу. Он подчеркнул, что Крым станет ключом к победе Украины в войне с Россией.

При этом генерал уверен, что при наличии оружия украинские защитники смогут деоккупировать полуостров уже этим летом.

"Донбасс будет вашим, но я убежден, что освободить Крым возможно этим летом. Если у вас будут средства наносить дальние удары. И после этого все упадет. Крым - это ключ", – сказал Годжес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью генерал Годжес спрогнозировал результат наступления России. По его словам, захватчики и дальше будут забрасывать пушечным мясом украинские позиции. Россиянам не удалось подготовить достаточное количество войск после мобилизации, чтобы провести "большое наступление". Кроме того, российская армия так и не развязала своих проблем с логистикой.

Ранее генерал Годжес призвал передать Украине иранское контрабандное оружие, которое перехватили силы США.

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