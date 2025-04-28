Я знаю, что вы знаете, но все равно напомню. Ибо если не я буду писать на эту тему, то кто?

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Далее текст на языке оригинала.

Крим мимоволі став наріжним каменем будівлі глобальної безпеки (були й інші претенденти, від Карабаха до Осетії, але ні). Якщо його витягнути – почне сипатися не лише Україна, а й весь світ. Отже, своєю непоступливістю Київ знову рятує і себе, і всю планету.

Відмова від Криму запускає ефект доміно щодо решти українських регіонів. Сьогодні – Крим, завтра – Донецьк і Луганськ, післязавтра – Херсон і Запоріжжя. На четвертий день Росія зажадає в обмін на припинення війни Харків з Одесою, а на п’ятий – Київ. І якщо ми погодимося віддати Крим, то як ми зможемо захистити від зазіхань інші території?

І якщо не просто віддати агресору шматок території, але й юридично визнати зміну власника, кількість війн на планеті виросте на порядки. Ми знову повернемося у ХІХ століття, коли право сили домінувало над силою права. І в такому світі навіть США не почуватимуться у безпеці. Адже наступним після Криму стане Тайвань, а там і до американо-китайської війни рукою подати.

Ну і я не став би драматизувати через останню заяву Трампа, що Україна нібито погодилася віддати Крим в рамках угоди. Думаю, там буде написано щось на кшталт "обіцяємо не повертати Крим силою". Зрештою, сьогодні ми на це і так не здатні. А коли будемо здатні, тоді жодні плетіння словес нас не зупинять.