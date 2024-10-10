Когда мое подразделение сформировалось, стало очевидно, что дроны от государства, скажем так, придут не скоро. Мы тогда обратились к мэру Днепра Борису Филатову, и в Днепровском горсовете оперативно организовали закупку (за что им большое спасибо!). За это они ничего не просили, даже доброго слова.

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І для нас довгий час це було ЄДИНЕ джерело отримання засобів для війни від умовної "влади" (до якої можна віднести і місцеве самоврядування).

На тому тижні мені повідомили з Дніпра: все, більше для вас не буде закупок. - Чому?! - Нас зацькували кримінальними справами, ми більше так не можемо.

Вчора Філатов вийшов із гнівною заявою, почитайте.

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Я не проти того, щоб всі закупки необхідної військової техніки, зброї та обладнання йшли через центральні структури.

Але, як мінімум, слід підвищити ефективність розпорядження коштів центральною владою. За даними самого ж Мінфіну, за січень-липень 2024 року головні розпорядники бюджетних коштів освоїли лише 45% фактичних надходжень ПДФО.

Мінстратегпром витратив лише 2% передбачених йому коштів. Де наші дрони? Де наші захищені ребами автівки?

Ну а корупціонерів треба саджати, ніхто не сперечається.

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Корупціонерів треба саджати, а також давайте не забувати, що наші правоохоронні органи все життя були просякнуті російською агентурою. І вона нікуди під час повномасштабки не випарувалася.

Оця масована активність проти місцевого самоврядування, коли це стає реальною перешкодою для допомоги армії - це для мене ознака свідомої політики, а не якогось випадкового процесу.

Самоврядування зіцьковують з центральною владою, і далі агентура в правоохоронних органах (виключно в рамках КПК, що-ви, що-ви!) блокує роботу по забезпеченню фронту.

Хто там зараз у владі, будь ласка, припиніть це.