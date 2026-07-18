Вопрос о ГК, конечно, не должен решаться на улице или в соцсетях. Но ГК – это не только командующий Силами обороны, это и человек, в которого должны верить все участники процесса обороны страны. Сегодня Президент верит, что Сырский едва ли не единственный, кто может удержать фронт, но значительная часть армии не верит, что генерал не будет это делать любой ценой.

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Хто сьогодні може бути ГК?

Сирський сильний генерал, це підтверджують його дії 2022 року, контрнаступ на Харківщині, неочікувані для ворога дії на Курщині, які відстрочили падіння Покровська на довгі місяці (хоча друга частина тієї операції, особливо відступ був, мяко кажучи, неуспішним). Це умовний "наш маршал Жуков", який ймовірно досягне потрібного президенту результату, але ми не СРСР, тому іноді його результати досягаються "перевитратою сил і засобів". Вірогідно, на посаді ГК він не залишиться.

Гнатов – бойовий офіцер, який став генералом вже під час Повномасштабки і доволі багато керував військами безпосередньо на гарячих ділянках фронту. Нині НГШ – начальник генерального штабу, відповідно його призначення на посаду ГК збереже сталість та керованість системою, а подразник у вигляді непопулярного "в народі" ГК буде усунуто. Мінуси – загальне предвзяте (часто несправедливо) ставлення в армії до випускників танкових інститутів і за чутками – Федоров успів поср*тися навіть з Гнатовим. Отже медійка екс-міністра у вигляді сітки тг-каналів і інфлюенсерів може спробувати з Гнатова зробити Сирського-2. Що вирішить лиш частину проблем.

Главные истории дня

Драпатий. Автор успішної оборонної кампанії на Харківщині в 2024 році. "Пожежник" і антикризовий менеджер. Приємний у спілкуванні і не чурається говорити з сержантами та лейтенантами. Особисто мав з ним кілька коротких розмов на одному з пунктів управління і навіть одну телефонну розмову під час тих оборонних дій на Харківщині в 2024. Сьогодні він має "тефлонову" репутацію, як у Залужного, і позитивно сприймається суспільством і великою частиною армії. Проблеми – частиною генералітету та полковників сприймається як вискочка. Отже при призначенні на посаду ГК, великі сили йому доведеться витрачати на пошук спільної мови зі "старшими" колегами та апаратом. Тобто робити те, що він був змушений робити у Командуванні сухопутних військ. Під час війни це насправді велика проблема. Також його призначення може виглядати як прогин Зеленського перед вулицею, що не додає йому шансів. Але варіант дуже хороший.

Невідомий генерал. Зеленський може повторити фінт, який він одного разу вже провернув з Залужним. Валерій Федорович, який став легендою і символом опору 2022 року, насправді при призначенні не був в когорті "перших на трон" серед кандидатів на ГК, але Божий промисел розпорядився так як розпорядився))) Зараз може відбутися схожий сценарій. Генерал, якого станом на дату призначення не знає 99% країни, може встати на посаду і здивувати у будь-яку сторону.

Загалом варто пам'ятати. Єдиною особою, яка володіє всією повнотою інформації, розвідувальними донесеннями ГУР, СЗРУ, розвідки Прикордонної служби та СБУ, а також всіх даних по військовому потенціалу та донесенням з усіх ділянок фронту є Зеленський. Подобається це мені чи ні. І він по суті єдиний, хто повинен вирішити, куди рухатиметься корабель ЗСУ і хто буде його капітаном. Тут я можу лише висловити надію, що це буде правильний вибір, заснований на порадах військових, з якими він нині проводить наради.