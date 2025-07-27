Кто может заменить Трампа на посту президента: Рубио пролил свет

Госсекретарь США Марко Рубио высказал предположение относительно того, кто мог бы стать президентом страны после выборов в 2028 году. Так, он считает, что главным кандидатом от Республиканской партии является нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его мнению, именно он мог бы возглавить Штаты после завершения нынешней каденции лидера Дональда Трампа. Об этом республиканец сказал в интервью телеканалу Fox News.

Заявление госсекретаря США

Марк Рубио считает Вэнса одним из самых перспективных американских политиков и поэтому говорит, что он станет хорошим кандидатом в президенты.

"Он близкий друг, и я надеюсь, он намерен это сделать. Знаю, еще рано, но как госсекретарь не вмешиваюсь в политику. Есть правила против моего участия во внутренней политике, и я хочу работать, пока президент позволяет, до января 2029 года", – сказал госсекретарь.

Что предшествовало

Такие высказывания прозвучали на фоне заверений Дональда Трампа о том, что он не планирует баллотироваться на третий срок президентства.

Американский лидер подчеркнул, что сосредоточен на выполнении обязанностей в рамках текущего мандата, который завершится в январе 2029 года, и намерен передать эстафету "сильному республиканцу".

Недавний опрос, проведенный The Economist/YouGov на 178-й день президентского срока Трампа, показал, что рейтинг неодобрения его действий как президента достиг самого высокого уровня с начала второго срока. В частности, 55% респондентов ответили, что не поддерживают политику республиканец, 41% – поддерживают, еще 4% – не определились.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников The Telegraph, Марко Рубио и Кит Келлог сыграли ключевую роль в изменении отношения Трампа к России. По их данным, и госсекретарь, и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ подтолкнули президента США к "более жестким действиям" в отношении страны-агрессора.

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