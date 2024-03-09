Кто не верит, что война может прийти на территорию НАТО, пусть читает учебники истории – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к партнерам Украины, которые сомневаются в возможности нападения России на страны НАТО. Он подчеркнул, что им следует тщательно изучить учебники истории и внимательно послушать заявления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом Кулеба написал в своем аккаунте в Instagram. "Кто не верит, что война может прийти на территорию НАТО - читайте учебники истории и слушайте, что говорит сейчас российский диктатор", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в Украине и Европе уже идет война. Он призвал партнеров Украины преодолеть свои страхи и нерешительность, уладить внутренние разногласия и принять решительные меры, которые обеспечат нашему государству все необходимое для обороны и освобождения своих территорий.

Иначе, по словам министра, партнерам придется принимать решения гораздо более трагического масштаба для спасения своих граждан и городов.

"У нас война. В Европе – война. Или наши партнеры сейчас исключают страх и нерешительность, преодолевают свои внутренние разногласия и принимают сильные решения, которые обеспечат все необходимое для украинского содата уже сейчас, или в конце концов им придется принимать решения другого масштаба и трагичности для защиты и спасения собственных людей, городов и поселков", – заявил Кулеба.

Ранее директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис заявил, что Россия считает соседствующие с ней государства частью своей "империи", поэтому эти страны всегда будут под угрозой российского вторжения. Полномасштабная война России против Украины может быть частью более масштабного плана Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом в течение следующего десятилетия. Однако их может сдержать ответное наращивание вооруженных сил.

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