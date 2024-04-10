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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат Украины

Блог | Кто получит бронь от мобилизации

Кто получит бронь от мобилизации

Таблицы к законопроекту о мобилизации #10449 еще нет. Но сейчас проект выглядит так:

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Відстрочка надається:

  • заброньованим;
  • особами з інвалідністю, тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців;
  • тим, в кого на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;
  • тим, хто мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, є зниклим безвісти, відбуває покарання, а також коли особа самостійно виховує дитину за рішенням суду;
  • опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • тим, хто виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби;
  • тим, в кого на утриманні перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;
  • усиновлювачам, на утриманні яких перебуває дитина, яка була сиротою;
  • зайнятим постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка) і не має інших працездатних членів сім’ї;
  • опікунам особи, визнаної судом недієздатною;
  • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання;
  • які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • тим, хто має дитину до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;
  • керівникам міністерств та їх заступникам, керівникам державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
  • народним депутатам України;
  • суддям;
  • Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;
  • Голові та іншим членам Рахункової палати;
  • працівникам органів військового управління Міністерства оборони України, ЗСУ, Держслужби транспорту, Держслужби спецзв’язку, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, апарату МВС, дипломати;
  • держслужбовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів та виконують функції із забезпечення кібербезпеки, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Призову не підлягають:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;
  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, педагогічні працівники за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
  • ті, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти;
  • члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

  • особи з інвалідністю;
  • особи, звільнені з полону;
  • особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Нові підстави для звільнення з військової служби:

  • які побували в полоні;
  • яким встановлено інвалідність;
  • які призначені на посаду судді;
  • які обрані народним депутатом України;
  • генерали за рішенням військового керівництва;
  • у яких закінчився строк дії контракту, укладеного під час дії воєнного стану.

Підстави для звільнення за сімейними обставинами:

  • військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;
  • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною;
  • дружина, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
  • перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;
  • військовослужбовці, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти;
  • військовослужбовці, які є усиновлювачами;
  • виховання дитини з інвалідністю;
  • утримання повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч;
  • якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти.

Запровадження базової військової служби:

  • прибираємо строкову службу;
  • всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

Також:

  • вводиться базова загальновійськова підготовка;
  • вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років;
  • після мобілізації.

Процес мобілізації:

  • Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше;
  • Мобілізація транспортних засобів громадян – у разі наявності у власності більше одного транспортного засобу можуть мобілізувати.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет військовозобов’язаного.

На період воєнного стану:

  • Обмеження прав військовозобовʼязаних. Встановлення тимчасових обмежень ухилянтів за позовом ТЦК у праві керування, крім випадків, коли це позбавляє особу джерела засобів для існування;
  • Посилення участі національної поліції.

Нові обов’язки військовозобовʼязаних:

  • Пройти медогляд під час мобілізації;
  • Уточнити свої дані в ТЦК і створити електронний кабінет військовозобовʼязаного.

Мобілізувати в ЦНАПі не можуть. Тільки уточнити дані.

Військовозобовʼязані зобовʼязані:

  • Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

Вводяться норми:

  • Прийняття на державну службу тільки у разі якщо проходив базову військову службу( крім непридатних);
  • Призначення на посаду прокурора тільки у разі, якщо проходив базову військову службу(крім непридатних);
  • Відбір в поліцію тільки після проходження базової загальновійськової підготовки.

Бронювання:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:
  • державної служби категорії "А", голів обласних, районних рад, сільських, міських голів – усі військовозобов’язані;
  • державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування – не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних;
  • в органах державної влади, Національній поліції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, в судах– 100%бронь;
  • на підприємствах, яким встановлено мобілізаційні завдання;
  • на підприємствах, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, встановлюються КМУ.

Військовий облік:

  • Військовий облік за кордоном – визначає КМУ;
  • Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України за заявами чоловіків від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.

Рекрутинг:

  • Рекрутинг в ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно);
  • Прямий призов у військові частини через рекрутинг.

Військова служба:

  • прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт;
  • Можливість проходження військової служби за призовом засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Соціальний захист:

  • Відпустка 90 днів після полону для тих, хто продовжує служити;
  • Збереження виплат (в тому числі добових) для військовослужбовців, які виведені у розпорядження у зв’язку з потребою у тривалому лікуванні (в тому числі за кордоном);
  • Встановлення виплати винагороди та додаткової відпустки (до 15 календарних днів на рік) за знищене (захоплене) озброєння;
  • Право військовослужбовців, які уклали перший контракт, на отримання сертифікату на купівлю транспортного засобу;
  • Закріплення на рівні Закону виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану у розмірі 15 млн. грн.

В прикінцевих положеннях:

  • чоловіки, які мають спеціальні звання та проходять службу в нацполіції, ДБР, БЕБ, НАБУ, органах прокуратури, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік військовозобов’язаних;
  • громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з стати на військовий облік;
  • громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані;
  • у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК;
  • у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК;
  • звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію, зобов’язані протягом 60 днів стати на військовий облік військовозобов’язаних.

Яка ваша думка щодо такого законопроєкту про мобілізацію? Це допоможе посилити наші ЗСУ?

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