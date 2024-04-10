Блог | Кто получит бронь от мобилизации
Таблицы к законопроекту о мобилизации #10449 еще нет. Но сейчас проект выглядит так:
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Відстрочка надається:
- заброньованим;
- особами з інвалідністю, тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців;
- тим, в кого на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;
- тим, хто мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, є зниклим безвісти, відбуває покарання, а також коли особа самостійно виховує дитину за рішенням суду;
- опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- тим, хто виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби;
- тим, в кого на утриманні перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;
- усиновлювачам, на утриманні яких перебуває дитина, яка була сиротою;
- зайнятим постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка) і не має інших працездатних членів сім’ї;
- опікунам особи, визнаної судом недієздатною;
- які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
- які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання;
- які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи;
- тим, хто має дитину до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;
- керівникам міністерств та їх заступникам, керівникам державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- народним депутатам України;
- суддям;
- Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;
- Голові та іншим членам Рахункової палати;
- працівникам органів військового управління Міністерства оборони України, ЗСУ, Держслужби транспорту, Держслужби спецзв’язку, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, апарату МВС, дипломати;
- держслужбовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів та виконують функції із забезпечення кібербезпеки, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.
Призову не підлягають:
- здобувачі професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;
- наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, педагогічні працівники за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
- ті, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти;
- члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України.
Підлягають мобілізації тільки за бажанням:
- особи з інвалідністю;
- особи, звільнені з полону;
- особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку.
Нові підстави для звільнення з військової служби:
- які побували в полоні;
- яким встановлено інвалідність;
- які призначені на посаду судді;
- які обрані народним депутатом України;
- генерали за рішенням військового керівництва;
- у яких закінчився строк дії контракту, укладеного під час дії воєнного стану.
Підстави для звільнення за сімейними обставинами:
- військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;
- військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною;
- дружина, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
- перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;
- військовослужбовці, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти;
- військовослужбовці, які є усиновлювачами;
- виховання дитини з інвалідністю;
- утримання повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
- виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч;
- якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти.
Запровадження базової військової служби:
- прибираємо строкову службу;
- всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).
Також:
- вводиться базова загальновійськова підготовка;
- вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років;
- після мобілізації.
Процес мобілізації:
- Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше;
- Мобілізація транспортних засобів громадян – у разі наявності у власності більше одного транспортного засобу можуть мобілізувати.
Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет військовозобов’язаного.
На період воєнного стану:
- Обмеження прав військовозобовʼязаних. Встановлення тимчасових обмежень ухилянтів за позовом ТЦК у праві керування, крім випадків, коли це позбавляє особу джерела засобів для існування;
- Посилення участі національної поліції.
Нові обов’язки військовозобовʼязаних:
- Пройти медогляд під час мобілізації;
- Уточнити свої дані в ТЦК і створити електронний кабінет військовозобовʼязаного.
Мобілізувати в ЦНАПі не можуть. Тільки уточнити дані.
Військовозобовʼязані зобовʼязані:
- Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.
Вводяться норми:
- Прийняття на державну службу тільки у разі якщо проходив базову військову службу( крім непридатних);
- Призначення на посаду прокурора тільки у разі, якщо проходив базову військову службу(крім непридатних);
- Відбір в поліцію тільки після проходження базової загальновійськової підготовки.
Бронювання:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:
- державної служби категорії "А", голів обласних, районних рад, сільських, міських голів – усі військовозобов’язані;
- державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування – не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних;
- в органах державної влади, Національній поліції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, в судах– 100%бронь;
- на підприємствах, яким встановлено мобілізаційні завдання;
- на підприємствах, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, встановлюються КМУ.
Військовий облік:
- Військовий облік за кордоном – визначає КМУ;
- Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України за заявами чоловіків від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.
Рекрутинг:
- Рекрутинг в ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно);
- Прямий призов у військові частини через рекрутинг.
Військова служба:
- прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт;
- Можливість проходження військової служби за призовом засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.
Соціальний захист:
- Відпустка 90 днів після полону для тих, хто продовжує служити;
- Збереження виплат (в тому числі добових) для військовослужбовців, які виведені у розпорядження у зв’язку з потребою у тривалому лікуванні (в тому числі за кордоном);
- Встановлення виплати винагороди та додаткової відпустки (до 15 календарних днів на рік) за знищене (захоплене) озброєння;
- Право військовослужбовців, які уклали перший контракт, на отримання сертифікату на купівлю транспортного засобу;
- Закріплення на рівні Закону виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану у розмірі 15 млн. грн.
В прикінцевих положеннях:
- чоловіки, які мають спеціальні звання та проходять службу в нацполіції, ДБР, БЕБ, НАБУ, органах прокуратури, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік військовозобов’язаних;
- громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з стати на військовий облік;
- громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані;
- у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК;
- у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК;
- звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію, зобов’язані протягом 60 днів стати на військовий облік військовозобов’язаних.
Яка ваша думка щодо такого законопроєкту про мобілізацію? Це допоможе посилити наші ЗСУ?