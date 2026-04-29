День такой, что не успеваешь записывать.

Дроны ЦСО "А" СБУ 29 апреля поразили ЛПДС "Пермь" (Пермский край, 1740 км от Харькова). Изначально загорелись (как минимум) два резервуара на 50 тыс. куб м нефти. Затем, судя по видео, взорвался еще один резервуар на 50К. И это, похоже, еще не финиш.

Невольно вспоминается калькулятор, о котором я писал 10 дней назад. Чуть контекста для наглядности.

1. Условный отчет уместно начать в конце февраля, когда стало крайне сложно не замечать тенденцию.

Кроме прочего, заботой СБУ за 2 месяца охвачены:

23 февраля - монструозная ЛПДС "Калейкино" (Альметьевск, Татарстан).

12 марта - ЛПДС "Тихорецкая" (Тихорецк, Краснодарский край).

11 апреля - ЛПДС "Крымская" (Крымск, Краснодарский край).

21 апреля – ЛПДС "Самара" (Самарская область, ущерб неясен).

23 апреля – НПС "Горький" (н.п. Мешиха, Нижегородская область).

29 апреля – ЛПДС "Пермь" (н.п. Башкултаево, Пермский край).

(А ведь в промежутках еще были порты и другие объекты).

Записывание в столбик даже самого неподозрительного человека подведет к мысли, что есть фокусировка на инфраструктуре магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов). Поэтому я и предложил угадать с одного раза, кто вызвал извержение вулкана в Перми.

Кроме станции "Самара", везде подтверждены масштабные пожары. Т.е., речь идет о 5+ успешных атаках СБУ, нанесших большой прямой урон, из них 3+ - за последние 3 недели.

Служба показывает динамику и подводит Кремль к мысли, которую можно подкрепить расчетами на калькуляторе.

2. Выпадение из процесса частички каждой станции – это цепная реакция.

ЛПДС "Пермь" обслуживает сетку магистральных труб, протяженностью 180 км, включающую три магистральных нефтепровода (Сургут–Полоцк, Холмогоры–Клин, Пермь–Альметьевск), а также трубу к нефтехимическому предприятию "Лукойла" "Пермнефтеоргсинтез".

Это самая крупная станция Пермского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть-Прикамье".

Новость 2016 года: "…завершено строительство резервуара для хранения нефти объемом 50 тыс. куб. м. (РВСПК-50000). За счет накопительной способности емкости … повышена технологическая надежность и устойчивость транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Сургут-Полоцк и Холмогоры-Клин".

Новость 2021 года: "… "Транснефть – Прикамье" ввела в эксплуатацию новый резервуар (тоже 50К) для хранения нефти на ЛПДС "Пермь". Резервуар оснащен плавающей крышей, назначение которой - минимизация испарения нефти при ее хранении, достигает в диаметре 60 м и 18 м в высоте. Общий вес примененных при строительстве металлоконструкций составляет порядка 1300 т. … специалисты установили запорную арматуру, смонтировали около 900 м технологических трубопроводов и производственно-дождевую канализацию. Кроме того, была проведена доработка системы автоматики пожаротушения... Прием нефти в резервуар будет вестись из магистральных нефтепроводов (МНП) Холмогоры - Клин и Сургут - Полоцк. Срок эксплуатации новой емкости составляет 50 лет" …

Резервуары обнесены валами, оборудованы системами электрохимзащиты и другими приблудами. Осенью 2025 г. на ЛПДС "Пермь" заменили насосное оборудование…

В деталях повторяется сюжет, который я уже описывал на примере ГПС "Горький". За последние 10-12 лет произошла существенная модернизация сети "Транснефти". Постройка одного резервуара на 50К кубометров занимает 2 года.

И вот теперь за одно утро потеряно как минимум 2, вероятно - три бочки 50К.

Всего на ЛПДС "Пермь" 10 резервуаров, из них 6 – по 50К. Т.е., утрачено 40+% ресурса станции. Что отразится (в какой степени – точно неизвестно, но в сторону уменьшения) на мощности нефтепроводов.

Когда "Транснефть" проводит работы/ремонты, требующие отключения/переподключения резервуаров, период снижения мощности нефтепровода измеряется в ЧАСАХ. Ибо это дорого и влияет на производственные цепочки.

Следующий уровень последствий – глушение скважин.

ГПС "Горький", которую посетили неделю назад, также обслуживает нефтепровод "Сургут - Полоцк"…

Дорогие россияне, бегите! Пока еще не слишком поздно.